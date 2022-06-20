تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي على موقع الغش تليجرام واتس آب وحقيقتها

بدأ طلاب الصف الثالث امتحان اليوم بحثا عن اجابات الاسئلة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحلها على الورق لكنهم بحثوا عن تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 العلمية والأدبية على الغش الأصلي. الموقع عبر Telegram و WhatsApp للحصول عليه ولكن ما حقيقة ما تم تداوله؟

انتشرت أنباء تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل بدء اللجان ، وبدأت تدخل صفحات الغش على أمل أن تطبعها كما هي على ورقة الإجابة.

تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022

ورد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تم تداوله بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 ، بأن الوزارة رصدت كل ما نقلته صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وأكد المصدر ، أن تداول إمتحانات الثانوية العامة المسربة 2022 غير صحيح ، وأن الغرفة تتابع عن كثب عملية الإمتحان وترصد أي معوقات قد تواجه طلاب السنة الثالثة الثانوية خلال ذلك.

تسريب إمتحانات السنة الثالثة الثانوية 2022

من جهتها ، شددت الوزارة لطلبة الثانوية العامة على عدم التصوير داخل اللجان ، أو التعميم أو الترويج لتسرب امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 بأي شكل من الأشكال.

وحملت الوزارة الطالب الذي يتسرب من الثانوية العامة 2022 أو يروج لتسربات الامتحانات في أي من المواد المسؤولية الكاملة عما يقوم به.

تسريب الامتحان الديني للصف الثالث ثانوي 2022

في اليوم الأول من امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع ، تداول طلاب الثانوية العامة تسريب امتحان الدين للصف الثالث الثانوي 2022 على مواقع الغش على الإنترنت.

من خلال النظر إليها ، تبين أن امتحانات الثانوية العامة المسربة 2022 ، بما في ذلك التربية الإسلامية ، هي أسئلة من الامتحانات السابقة ونماذج للدين ، وليس اختبار اليوم.

تسرب إمتحان التربية الوطنية للصف الثالث ثانوي 2022

كما تداول الطلاب في الدقائق التي سبقت امتحانات الثانوية العامة تسريب التربية الوطنية للصف الثالث ثانوي 2022 على مواقع الغش قبل بدء الامتحان ، لكن ثبت أيضًا أنه ليس خطيرًا.

مجموعات Telegram تتسرب من امتحانات الثانوية العامة 2022

توافد العديد من الطلاب على مجموعات Telegram لتسريب امتحانات الثانوية العامة للبحث عن حلول لأسئلة الامتحانات من مختلف المدارس في محافظات مصر.

يلتزم الطلاب بالإجابة على الأسئلة دون اعتماد أو إغراء تسريب الثانوية العامة 2022 حتى لا يوقع عليهم عقوبات ويحرمون من الامتحانات.