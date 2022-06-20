تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة الامر “التفاصيل كاملة”

حقيقة تسرب إمتحانات الثانوية العامة 2022مع اقتراب ماراثون امتحان الثانوية العامة الثالث ، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 ، والتي انتشرت أخبار عنها عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي منذ الساعات القليلة الماضية ، وفي هذا المقال نتحدث عن اشرح لك التفاصيل الكاملة عن حقيقة هذا الامر.

حقيقة تسرب إمتحانات الثانوية العامة 2022

نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع ما يدور حول حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة عام 2022 ، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عدم وجود مجال لعودة أنباء التسرب. من امتحانات الثانوية العامة هذا العام كما يحدث كل عام ، وأوضح معالي الوزير أن كل هذه الإشاعات هي أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة والتوتر بين الطلاب ، مؤكدا أنه لم يحدث أي تسرب لامتحانات الثانوية العامة في مصر. منذ عام 2017.

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وأكد وزير التربية والتعليم ، بعد نفيه تسريب امتحانات الثانوية العامة 2022 ، عدم وجود مجال لأي تسرب لامتحانات الثانوية العامة ، حيث يتم تأمين كافة تفاصيل أسئلة الامتحان من قبل الجهات السيادية في الدولة. وأكد مصدر مسؤول أن كل من شارك في وضع أسئلة الامتحان محجوز. يجب أن تكون مشحونة بالكامل حتى انتهاء الاختبارات.

أما بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم عدم إجراء أي تعديلات عليه ، بحسب ما أقره رسمياً د.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة مقررة لعام 20220 ولن تقام في المنزل بل ستقام في لجان رقابية موزعة على المدارس ، وستكون الامتحانات على الورق باستخدام نظام بابل شيت متعدد – أسئلة الاختيار ، وقد أوضح المسؤولون أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لن تتضمن أي أسئلة مقالية.