تسريب امتحان الإحصاء للصف الثالث الثانوي 2022 وحقيقته

بعد تداول أسئلة اليوم الأول من إمتحانات نهاية العام الدراسي ، هل تم تسريب إمتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 كما حصل في مادتي الدين والتربية الوطنية؟ ما حقيقة هذه التسريبات؟

تعتبر مادة اليوم من المواد التي لا تضاف إلى المجموع ، لذا فإن الاهتمام بها أقل من المواد الأساسية ، ويعتمد بعض طلاب الثانوية الثالثة على تسريب امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 للصف الثالث الثانوي 2022. الصف الثالث الثانوي في الغش.

امتحان احصائي مسرب للصف الثالث ثانوي 2022

تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات اليوم في الاقتصاد والاحصاء لطلبة السنة الثالثة من المرحلة الثانوية ، وورقة في لجان المراقبة المدرسية ، وكثير منهم عمم تسريب امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 أسئلة والأجوبة.

وأكدت الوزارة أنها ستفرض غرامة على الطالب المتلبس بتسريبه امتحانات الثانوية العامة ، والأمر يتعلق أيضا بتسريب امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 ومواد مضافة وغير مضافة إلى مجموع الطالب. .

إمتحان الإحصاء المسرب 2022

تداول طلاب الثانوية ، صباح اليوم الثلاثاء ، 21 حزيران / يونيو ، تسريب امتحان إحصائي 2022 للصف الثالث الثانوي ، في محاولة من بعضهم للغش ، عبر صفحات ومواقع غش على تطبيقي تيليجرام وواتس آب.

حتى الآن ما تم تداوله عن تسرب امتحان الإحصاء للصف الثالث ثانوي 2022 والأسئلة التي يحتويها ليست من امتحان اليوم الذي يبدأ الساعة 11 صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف وتنتهي. الساعة 12:30 ظهرًا ، بينما بدأ امتحان الاقتصاد الساعة 9 وينتهي الساعة 10:30 صباحًا.