تسريب امتحان الديناميكا للصف الثالث الثانوي 2022، تضاربت الكثير من الأحداث الأخيرة من قبل طلاب الثالث ثانوي حول تسريب امتحان الديناميكا عبر منصات التواصل الإجتماعي، مما صرحت وزارة التربية والتعليم عن النفي كل ما تم تداوله من قبل نشطاء ورواد التواصل الإجتماعي حول تسريب امتحان الديناميكا للصف الثالث الثانوي، كما تم تشكيل لجنة للكشف عن حالات الغش الالكترونية

تسريب امتحان الديناميكا للصف الثالث الثانوي 2022

هناك الكثير من الطلاب ينتظرون بشكل كبير تسريب امتحان الديناميكا للصف الثالث الثانوي، والذي يعد يوم الثلاثاء الخامس من يوليو، وفي الأونة الأخيرة ضجت بعض منصات التواصل الإجتماعي الواتس والتلجرام حول تسريب اختبار الديناميكا، مما أعلنت وزارة التعليم المصرية بأن كل ما تم نشره وتداوله غير صحيح ومجرد شائعات، وحرصت على توزيع أربعة نماذج من الاختبار بشكل مختلف من الاسئلة وذلك لتجنب حالة الغش.

تسريب امتحان الديناميكا للصف الثالث الثانوي عبر التلغرام

زعمت العديد من الصفحات المشبوهة على التلغرام تسريب امتحان الديناميكا للصف الثالث الثانوي، مما أخذ تطبيق التلغرام حيز كبير جدا في تداول هذه الأقاويل التي تسبب الغضب والقلق لدى طلبة الثالث الثانوي، حيث بدأ الكثير يبحث عن حقيقة هذا الأمر، ومن جهتها أوضحت وزارة التربية والتعليم بأن كل ما تم تداوله عبر الصفحات الشخصية عارية عن الصحة ومجرد شائعات تم تداولها من أجل خلق الذعر في قلوب الطلاب وأولياء الأمور، وحرصت جاهدة على تأمين سير الامتحانات بعيدة عن الفوضى.

رد وزارة التربية والتعليم على تسريب الديناميكا للصف الثالث الثانوي

حذرت وزارة التربية والتعليم كافة الطلاب من التعامل مع النماذج والاجابات التي تم نشرها من قبل مشتبهين حول تسريب الديناميكا للصف الثالث الثانوي بعد مطابقة الاختبارات التي تم نشرها على الانترنت واختبارات الوزارة تبين أنها غير متوافقة، وهي مجرد إشاعات، ووجهت للطلاب التركيز والاستذكار المواد.

بعد نشر بعض الصور الخاصة باختبار الرياضيات الديناميكا للصف الثالث الثانوي عبر العديد من مجموعات الواتس والتلجرام، والتي شكلت الكثير من الخوف والقلق لدى طلبة الثانوية العامة، وجهت وزارة التربية والتعليم قرار بعدم تداول هذا التسريب وأنه مجرد اشاعات فقط.