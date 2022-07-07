تسريب| خسارة النصر والاتحاد فِيْ قضية حمد الله.. “غرامات وإيقافات”

لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

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من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

وأعلنت صحيفة الرياضية خلال الساعات الماضية، رفض الفِيْفا الموافقة على التسجيلات الصوتية، مع صدور حكَمْ رسمي، قبل نهاية الأسبوع الجاري، بدفع تعويض مالي للطرف الخاسر “النصر أو الحمد الله”. الفائز بالقضية.

* قرارات مرتقبة فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق، سرب الصحفِيْ الرياضي فهد الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، القرارات المتوقعة فِيْ قضية الحمد الله ؛ كالآتي

– خسارة الانتصار فِيْ قضية حمدالله “على الصعيد الدولي”.

انتصار فِيْ قضية الحمد الله “على المستوى المحلي”.

هذا يعَنّْي – إذا كانت هذه التسريبات صحيحة – ؛ وسيضطر النصر لدفع أكثر من 34 مليون ريال للحمد الله، بقرار من “الفِيْفا”، عَنّْ المتأخرات المالية وإنهاء عقد اللاعب.

محلياً ومن خلال لجنة احتراف وشروط اللاعبين الانتصار على قلعة العميد. المعَنّْى ايقاف حمدالله ومدير الاتحاد التنفِيْذي حميد البلعاوي، وكذلك حرمان نمور التاميل من العقود لفترتين “قياسيتين”.