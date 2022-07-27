تسريب دولي يورط الاتحاد فِيْ كارثة جديدة بقضية حمد الله.. ورد عاجل

لا يوجد صوت يعلو فِيْ الوسط الرياضي السعودي فِيْ الوقت الحالي باستثناء قضية النصر ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* هروب جاد فِيْ حالة النصر والحمد لله

وفِيْ هذا السياق أطلق الفقيه الدولي مارسيلو مفاجأة كبيرة حول موضوع النصر والحمد لله، خلال إقامته فِيْ إحدى المساحات، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”.

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وكشف مارسيلو أن المعلومات التي تلقاها عَنّْ القضية التي هزت المجتمع الرياضي السعودي فِيْ الأشهر الأخيرة هِيْ كالتالي

تحقيق التلاعب بنتائج المباريات المحلية.

تحقيق دولي فِيْ “الأزمة” التعاقدية بين النصر والحمد الله.

لكن سلسلة “Aquí la Unión”، التي رحبت بمارسيلو فِيْ الاستطلاع، أكدت أن المعلومات التي وصلت إلَّى النظام القانوني الدولي غير صحيحة، وأن القضية برمتها تستند إلَّى تحريض على “فسخ” العقد.

وتجدر الإشارة إلَّى أن العقوبات المفروضة على حالات التلاعب بنتائج المباريات ؛ حتى “انهِيْار” الفرق المشاركة، طرد اللاعبين أو المديرين.