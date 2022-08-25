تسريب فيديو بسنت محمد الاصلي كامل تويتر، أثار فيديو الناشطة الاجتماعية بسنت محمد التي تم انتشاره عبر تويتر عضب الشارع العربي ،حيث جاء هذا الفيديو وأثار العديد من النشطاء والمتابعين مما جعل الكثير من النشطاء يتداولون حول آثار تلك الفيديو الفاضح، و ما حقيقة فيديو بسنت التي تم انتشاره عبر المنصات التواصل الاجتماعي وعبر التيكتوك منصة تويتر الخاص بها.

من هي بسنت محمد

بسنت محمد هي فتاة مصرية ولدت في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية ولديها شهره كبيره عبر منصات التواصل الاجتماعي وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ولها حسابات عبر تطبيق التيك توك وتنشر عبر حسابها الكثير من الصور والفيديوهات وتم اشتهارها عبر ما تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي الساعات الماضية تم انتشار فيديو إلى بسنت محمد أثار غضب الأهالي في مصر.

فيديو بسنت محمد

ظهر فيديو للمشهورة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسنت محمد غير أخلاقي وتم تداوله بين الناس ومن ما جعل الشارع المصري يغضب، وبدا الكثير من المتابعين بالبحث عن بسنت محمد حيث حاول الكثيرون الوصول إلى موقع التيك توك الخاص بها لمشاهدة هذا الفيديو وانتشر هذا الفيديو بنطاق واسع عبر المنصات الخاصة بها.

تيك توك بسنت محمد

تمتلك الناشطة الاجتماعية بسنت محمد موقع على التيك توك وتمتلك عدد كبير من المتابعين وتقوم بتحميل الكثير من الفيديوهات عبر حسابها الرسمي وتنشر الكثير من الفيديوهات والصور الخاص بها ويمكن متابعة بس أنت محمد على التيك توك Basantmohamed.

كم عمر بسنت محمد

بسنت محمد التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الأواني الأخيرة بسبب الفيديو الفاضح التي انتشر لها عبر منصة التيك توك، وهي في الحقيقة فتاة صغيرة في السن وهي تبلغ من العمر 17 عاما وقد اشتهرت عبر منصة التيك توك والإنستغرام من خلال الصور والفيديوهات التي تنشرها بشكل يومي وفي الأواخر تم انتشار فيديو خاص بها وهو فيديو فاضح غير أخلاقي.

بسنت محمد الفتاة المصرية التي تبلغ من العمر 17 عاما، والتي تمتلك منصات عبر مواقع السوشيال ميديا ولها العديد من المتابعين وخاصة عبر منصة التيك توك.