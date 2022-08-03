تسريب فيديو نيرة اشرف من المشرحة … من هو المسرب، لا زالت قضية نيرة أشرف ابنه جامعة المنصورة التي ذبحت على يد الشاب محمد عادل مفتوحة، وهناك الكثير من التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة حيث تم نشر مقطع فيديو للفتاة نسرة اشرف، وقد ظهرت بعض أثار الدماء على جثمانها، مما فتحت السلطات المصرية تحقيق كامل حول تسريب فيديو نيرة اشرف من المشرحة وذلك للتعرف على من هو المسرب.

تسريب فيديو نيرة اشرف من المشرحة

في الساعات الأخيرة انتشر فيديو خاص بالفتاة نيرة اشرف من المشرحة وهي مغطية بالكامل وعليها أثار الدماء والتي غضت كل ملابسها، بعد ذبحها مما أثار هذا الفيديو غضب كبير وواسع في الشارع المصري، حيث قامت السلطات المصرية بالإسراع بالتحري على مسرب هذا الفيديو، حيث اعلنت اسره نيرة أشرف القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية باتجاه مسرب الفيديو ، وتحويل القضية الى الرأي العام.

من هو مسرب فيديو نيرة اشرف من المشرحة

بعد نشر فيديو نيرة اشرف من المشرحة، وتداول الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي تصريح رسمي تم الكشف عن مسرب فيديو نيرة اشرف من المشرحة وهو أحد من الطواقم الطبية، والجدير بالذكر أن الفيديو أثار جدل كبير في الشارع المصري، وأثار غضب عائلة نيرة اشرف، وطالبوا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على فعلته الشنيعة، حيث لا يزال التحقيق مستمر في قضية تسريب فيديو نيرة اشرف من المشرحة.

فيديو نيرة أشرف في المشرحة المسرب

تعتبر جريمة مقتل نيرة أشرف من أبشع الجرائم التي انتشرت في الوطن العربي، والتي تسببت بقلق الكثير من المواطنين والأشخاص، والتي تم قتلها على يد زميلها في جامعة المنصورة وهو محمد عادل، وبعد فترة من قتلها الا أنه في الساعات الأخيرة تم تسريب فيديو نيرة اشرف من المشرحة، والذي انتشر بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تم حذف الفيديو من قبل الجهات المسؤولة.

انتشر في الفترة الأخيرة تسريب فيديو نيرة اشرف من المشرحة، التي قتلت على يد محمد عادل، وهي في المشرحة، والذي تسبب هذا الفيديو غضب عارم وجدل واسع في الوطن العربي، حيث لم يتم التعرف على مسرب فيديو نيرة اشرف من المشرحة.