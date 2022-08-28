تسريب مقطع فيديو فضيحة جامعة البعث بحمص كامل تلجرام؟، عبر مقطع فيديو تناقلته وسائل الاعلام في صباح يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الحالي لعام 2022م عن دكتور جامعي يدعى نزاز عبشي قام بالتعدي على طالبة جامعية، وانتشر الفيديو على اليوتيوب لهذه الفضيحة الشنعاء، وكانت الطالبة في السنة الرابعة لكلية الأداب الانجليزي قد تم تصويرها مع الدكتور المتحرش نزاز عبشي في جامعة البعث بحمص ما أدى الى تسرب مقطع الفيديو وانتشر بشكل واسع على كافة مواقع التواصل الأجتماعي.

فيديو فضيحة جامعة البعث

وعن الفيديو الفاضح لجامعة البعث فقد نرى في الفيديو الدكتور نزاز عبشي يقف مع الفتاة سالي العوضي بعد أن قلعت ملابسها، وأثناء الفيديو يمسك يدها ويخرج معها من القاعة الدراسية وبدون وجود أي أشخاص، وتم نشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب، حيث عم الغضب على ما تم رؤيته في الفيديو الفاضح من الدكتور نزار عبشي، والمثير بالجدل انه تناقلت العديد من الصحف خبر مفاده ان جامعة البعث قد عملت على انتاج دار للدعارة داخل الجامعة بسرية كاملة.

تسريب مقطع فيديو فضيحة جامعة البعث بحمص كامل تلجرام؟

بعد تسريب مقطع الفيديو للدكتور نزار عبشي مع فتاة في جامعة البعث تناقل الفيديو ملايين الأشخاص ليكون فضيحة مجلجلة للدكتور نزار عبشي ولجامعة البعث ككل، وحيث عبرت الصحافة السورية عن الغضب الشديد أثناء تناقل مقطع الفيديو الفاضح للدكتور الجامعي نزار عبشي، و يأتي هذا الخبر دون ردع من الحكومات أو المسؤولين بل يقف كل من هو مسؤول وراء كل جريمة تحصل في واقعنا العربي، نحن في ورطة مما تشهده جامعاتنا العربية التي بات الفساد والأنتحار فيها علنًا.

فضيحة العميد نزاز عبشي و سالي العوضي

كما أسلفنا سابقًا لقد انتشرت الكثير من الأخبار السلبية في الأونة الأخيرة وخاصًة في الجامعات العربية والمدارس، ومع كثرة حالات الأغتصاب والأنتحار في جامعات الوطن العربي، حيث يرى كثير من النقاد ان هذا الأمر المشين الذي ينتشر في جامعات الوطن العربي إنما هو بُعد عن الأخلاق والحياء أو انحلال الضمير وغياب الوازع الديني.

كان فيديو فضيحة جامعة البعث بحمص حوله العديد من التساؤلات عن مدى وقاحة الدكتور نزاز عبشي الجامعي المتحرش، وما قام به من حركات جنسية مع الطالبة سالي العوضي عن ما يجري في الوسط العربي من أحداث مريرة، تقشعر منها الأبدان.