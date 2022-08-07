تفاصيل تسريب مكالمة بين المطربة بوسي ووالدها قبل وفاته، تعد المطربة بوسي من الشخصيات المعروفة والمشهورة في الساحة الفنية ، حيث أنها قدمت العديد من الاعمال الفنية الرائعة، والتي حققت من خلالها على شهرة واسعة جدا، رغم ذلك ألا أنها كان يوجد بيها وبين والدها بعض المشاكل العائليه، فتركته وحدة، يعيش في شقة سكنية في مدينة الزقازيق، والجدير بالذكر أن محمد شعبان والد الفنانة بوسي، يعاني من ضيق في التنفس حيث أنه يفتقر الى أدنى مقومات الحياة.

من هي المطربة بوسي ويكيبيديا

المطربة بوسي ، الاسم الحقيقي ياسمين محمد شعبان من مواليد جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية 1981، بدأت بوسي مسيرتها الفنية منذ صغرها حيث انها شاركت في الكثير من المهرجانات والمطاعم، حتى أصبحت من أبرز الشخصيات المشهورة في الشارع المصري، كما أن المطربة بوسي حيث تم عرض عليها العمل في مجال التمثيل، وذلك بعض مشاركتها في إغنية أه يا دنيا والتي حققت من خلالها على شهرة واسعة وبارزة جدا في الساحة الفنية.

سبب وفاة والد المطربة بوسي

في الساعات الأخيرة من يوم الأحد السابع من شهر أغسطس تناقلت وسائل الإعلام المصرية خبر وفاة محمد شعبان والد المطربة بوسي، على عمر يناهز 85 سنة داخل شقته في الزقازيق،حيث تداول فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أنه يعاني من ضيق في التنفس وبعض الأمراض المزمنة، ويعيش في شقة سكنية مهمشة، مما أثار جدل واسع من قبل رواد السوشيال ميديا، أثاروا اللوم على ابنته الفنانة بوسي.

تسريب مكالمة بين المطربة بوسي ووالدها قبل وفاته

قبل أيام من وفاة محمد شعبان والد الفنانة بوسي، تم عمل مع لقاء صحفي تطرق فيه مباشر مع، تفاصيل آخر مكالمة بينه وبين بوسي، حيث قضى حياته وحيدا في بيته الصغير يفتقر أدنى مقومات الحياة حيث أباح تسريب مكالمة بينه وبين أبنته

«قالت لي اسمع يا محمد يا شعبان، انسى أنه ليك بنت اسمها بوسي، وأنا فعلا نسيت ومن وقتها مبنتكلمش خالص، وعملت لي بلوك على رقمي، عشان كده مبعرفش أتصل بيها».

تعد الفنانة بوسي من أبرز الفنانات الكبار في الساحة الفنية حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية الرائعة، وفي الساعات الاخيرة تم الاعلان عن وفاة محمد شعبان والد الفنانة بوسي، بعد صراع طويل من المرض