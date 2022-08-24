تسليم 450 وحدة سكنية للمستفيدين في إطلالة البحر بالخبر

أعلن برنامج “سكني” عن بدء تسليم المنازل للمستفيدين من مشروع فيستا المار في مدينة الخبر في مرحلته الأولى بعدد 450 فيلا سكنية بعد الانتهاء من الأعمال وتسليم الخدمات. والبنية التحتية، في إطار رغبة البرنامج في تسليم الوحدات للمستفيدين عند اكتمالها، وذلك لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70٪ لعام 2030. موضحا أن العمل يقوم على تسليم باقي الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت ممكن.

860 فيلا

يقع المشروع الذي يضم 860 فيلا بحي العزيزية بمحافظة الخبر على مساحة تقارب 358،620.93 متر مربع، حيث تم تخصيص العديد من المواقع الخدمية بالمشروع للجهات الحكومية المختلفة. لتوفير المساجد والمساجد والمدارس والحدائق والمساحات الخضراء والمباني التجارية التي توفر نوعية الحياة للمقيمين، يتضمن المشروع خيارات متعددة من حيث المساحات مع 4 تصاميم مختلفة تلبي رغبات وتطلعات السكان.المستفيدين.

35 مشروع بالشرقية

وتضم المنطقة الشرقية 35 مشروعًا سكنيًا قيد الإنشاء، تقدم حوالي 22 ألف وحدة بتصميمات ومساحات مختلفة، بالشراكة مع مطوري عقارات من القطاع الخاص، عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مما يتيح لهم الحجز وإصدار العقود. بالإضافة إلى باقي الخيارات التي يقدمها البرنامج، الاستفادة من قرض الرهن العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100٪، ويمكن الاطلاع على الخدمات والخيارات التي يقدمها البرنامج من خلال زيارة الموقع.