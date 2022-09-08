تسمى المادة التي لها نفس المكونات والخصائص بالنظير، تعد المادة من أبرز المصطلحات المعروفة في الكيمياء، والتي يتم إطلاقها على الجزئيات، والتي تتكون من عدة مواد، وتعرف بأن المادة لها الكثير من الخصائص الكيميائية والفيزيائية، حيث تسمى المادة التي لها نفس المكونات والخصائص بالنظير، التي له نفس العدد الذري، ولكن يختلف فقط في النيترونات.

تسمى المادة التي لها نفس المكونات والخصائص بالنظير

تتكون النظائر من عدد من الذرات والتي تحتوي فقط على بروتون واحد فقط، ويوجد اختلاف في عدد النيوترونات، ولكن العدد الذري باقي لا يتغير، كما وتدخل النظائر في المادة، ولها تسمى المادة التي لها نفس المكونات والخصائص بالنظير في العبارة صحيحة، كما يتكون العنصر من عدد من النظائر قد يصل الى 50 نظير.

ما هو النظير الكيميائي

يعد النظير أحد العناصر الكيميائية والذي يحمل نفس العدد الذري ولكن يختلف في النيترونات، في العدد ولكن لا يختلف في الخصائص، فلكل عنصر كيميائي في الطبيعية يتكون من نظير وتعتمد خصائص النظير بشكل أساسي على الكتلة، كما ويوجد عدة أنواع النظائر منها النظائر المشعة والنظائر الغير مشبعة، حيث يتم تسمية المادة التي لها نفس المكونات والخصائص بالنظير.

تسمى المادة التي لها نفس المكونات والخصائص بالنظير

الإجابة: صحيحة

ما هي أنواع النظائر

تحتوي النظائر على نوعين فقط من النظائر، ومن أبرز أنواع النظائر:

النظائر المشبعة: وتعتمد هذه النظائر من عدد من الاشاعات بيتا وألفا، أو جاما ، وتحتوي على أيونات غير مستقرة

النظائر الغير مشبعة: عبارة عن نظائر لا يصدر من خلالها اي اشعاعات، وتكون أيوناتها مستقرة الى حد كبير، حيث يمكن ان يتم التحول من النظائر الغير المشبعة الى النظائر المشبعة من خلال المفاعلات النووية.

تعد النظائر عنصر من العناصر الكيميائية والتي تحتوي على المادة، كما تسمى المادة التي لها نفس المكونات والخصائص بالنظير، ويوجد نوعين من النظائر النظير المشبع والغير مشبع.