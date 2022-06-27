تسمين الوجه بسرعة 13 طريقة لتسمين الوجه بشكل طبيعي

تسمين سريع للوجه – الخدين المستديرة والممتلئة تعطي معظم الوجوه مظهرًا شابًا، بينما تشير الخدين الغائرة غالبًا إلى الشيخوخة، وغالبًا ما ترتبط الخدين الغائران بصحة سيئة. وإذا أردت تسمين الخدين، فلديك خيارات.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك إجراء تجميلي، مثل جراحة نقل الدهون، أو حقن مواد حشو جلدية، مثل الحجم أو يمكنك تجربة الطرق الطبيعية التي، رغم أنها ليست بالضرورة معتمدة من قبل المجتمع الطبي، تعتبر فعالة من قبل العديد من الأشخاص. . .

13 طريقة لتسمين الوجه طبيعيا

هناك عدد من الطرق الطبيعية والعلاجات المنزلية التي يثق بها الكثيرون للحصول على خدود ممتلئة. يتطلب بعضها إجراءً جسديًا، والبعض الآخر يتطلب تطبيقًا موضعيًا، والبعض الآخر قائم على الاستهلاك.

1. يوجا الوجه

تمارين الوجه، والتي تسمى أيضًا “يوغا الوجه”، تقوي عضلات الوجه للحصول على مظهر أكثر شبابًا. وفقًا لدراسة موثوقة لعام 2022، كان الأشخاص الذين مارسوا تمارين الوجه لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة ثمانية أسابيع وجوههم أكثر إشراقًا.

تتضمن بعض تمارين اليوجا للوجه ما يلي

ارفعي عضلات خديك بينما تتبعين شفتيك معًا وتبتسمان. بعد ذلك، ضع أصابع كل يد على جانبي فمك وارفع خديك عن طريق تحريك أصابعك لأعلى. قم بهذا التمرين لمدة 20 ثانية.

أغلق فمك واملأ خديك بأكبر قدر ممكن من الهواء. قم بهذا التمرين لمدة 45 ثانية قبل الزفير ببطء.

افتح فمك بشكل “O” وابتسم. ثم ضع أصابع كل يد على الخد المتباين، وارفع الخدين وخفضهما برفق لمدة 30 ثانية.

2. طلب ​​الصبار

من بين المكونات الأخرى الصديقة للبشرة، يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة وفيتامين C وفيتامين E. ولهذا السبب يعتقد الكثير من الناس أن تطبيق الصبار على الخدين له تأثير مضاد للشيخوخة.

3. أكل الصبار

أظهرت دراسة “موثوقة” نشرت في مجلة الأمراض الجلدية أن النساء اللواتي تناولن ملعقة صغيرة من هلام الصبار لمدة 90 يومًا أظهرن مرونة في الوجه. قد يساعدك أو لا يساعدك في الحصول على خدود ممتلئة. اعلم أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الصبار.

4. تطبيق آبل

يعتبر الكثيرون أن التفاح يساعد البشرة في الحفاظ على مظهرها الشاب لأنها تحتوي على كميات عالية من

الكولاجين

الإيلاستين

مضادات الأكسدة لتسمين الوجه

من بين طرق استخدام التفاح للحصول على خدود ممتلئة، يقترح هؤلاء المؤيدون “قناع” التفاح. خذي تفاحة وافركيها على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل غسل القناع برفق بالماء.

5. أكل التفاح

يعتقد الكثير من الناس أنه نظرًا لاحتواء التفاح على مضادات الأكسدة والفيتامينات A و B و C، يجب تناولها بانتظام لتجنب تلف الأنسجة. يدعي البعض أن الكولاجين والإيلاستين في التفاح يبقيان بشرتك ناعمة وممتلئة.

6. ضع الجلسرين وماء الورد

يقترح الكثير من الناس أن فرك نصف خليط من ماء الورد والجلسرين على وجنتيك قبل النوم سيبقي البشرة نظيفة ورطبة، مما يعزز مظهر الشباب.

7. ضع العسل

يعتقد الكثيرون أن العسل سيخلق مظهرًا شابًا على الخدين بسبب خصائصه المرطبة والمضادة للبكتيريا. يقترح البعض صنع قناع من أجزاء متساوية من العسل ومعجون البابايا. افركي الخليط على خديك وانتظري 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.

8. أكل العسل

يقترح بعض الناس أن تناول 9-10 ملاعق كبيرة من العسل يوميًا سيوفر مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، من بين العناصر الغذائية الأخرى.

9. اجعلي الوجه دهوناً سريعاً ضعي الحليب

نظرًا لأن الماء والدهون والبروتين، يعتقد الكثير من الناس أن وجود الحليب على وجنتهم سيطهرهم ويرطبهم.

10. اشرب الحليب

يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الجلد

الأحماض الأمينية

الكالسيوم

ريبوفلافين (فيتامين ب 12)

بروتين

فيتامينات أ ود

يقترح الكثير من الناس شرب ثلاثة أكواب من الحليب يوميًا لتعزيز صحة البشرة.

11. تسمين الوجه بسرعة ضعي الزيوت

يُزعم أن تطبيق زيوت معينة على جلد الخدين سوف يرطب ويثري البشرة لتعزيز مظهر صحي ومستدير جيدًا.

تشمل الزيوت المقترحة

زيت اللوز، الذي له خصائص مطرية ومثبّتة لتحسين لون البشرة ولونها

زيت الأفوكادو مفيد للبشرة المتشققة

زيت جوز الهند، والذي يقي أيضًا من الأشعة فوق البنفسجية

زيت الزيتون

12. ضع زبدة الشيا لتسمين الوجه

زبدة الشيا لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات لأنها غنية بما يلي

توربينات الرياح

توكوفيرول

الفينولات

ستيرول

يقترح بعض مؤيدي زبدة الشيا خلط 2 كوب من زبدة الشيا مع 1 1/2 كوب من السكر المحبب لاستخدامها كعلاج للخد بعد الاستحمام. دلكي المعجون على الخدين لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق أخرى، ثم اشطفيه برفق بالماء الفاتر.

13. اجعلي الوجه دهوناً سريعاً المكسرات والبذور

يشير مؤيدو تناول المكسرات والبذور للحصول على بشرة أكثر شبابًا إلى أن الفائدة تأتي من الدهون الصحية التي تحتوي عليها.

نصائح إضافية لتسمين الوجه

ضع واقي من الشمس. عندما تكون بالخارج، ستحمي الواقي من الشمس على وجهك بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تجنبي وضع المكياج. يساعد السماح لبشرتك بالتنفس في الحفاظ على مظهر شاب. احرصي دائمًا على إزالة المكياج وغسل وجهك جيدًا قبل النوم.

الإقلاع عن التدخين وتجنب شرب الكحول. يمكن أن تجعلك هذه العادات تبدو أكبر سنًا عن طريق التسبب في فقدان بشرتك لمرونتها.

أشرب الماء. سيساعد الحفاظ على رطوبة جسمك جيدًا بشرتك في الحفاظ على مظهر شاب.

يعتقد بعض الناس أيضًا أنه يمكنك الحصول على خدود ممتلئة بشكل طبيعي، على الرغم من أن هذه الأساليب لم يتم إثباتها طبيًا. من تمارين الوجه، إلى استخدام المكونات الطبيعية مباشرة على الوجه، إلى تناول أطعمة معينة، قد تكون هناك طريقة أفضل للحصول على خدود ممتلئة.

قبل تجربة أي علاج منزلي، تأكد من ة طبيبك للتأكد من أنه آمن لتجربته.