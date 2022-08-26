تسنيم باشا أخطأت بحق نفسي كثيرا.. ولست من المدينة الفاضلة

قال إنه لا يرفض الدور لمجرد مكافأة مالية. قد يُعرض عليك دور قيادي مباشر، لكن النص سيء، وشركة الإنتاج غير مهمة ولا تسوق العمل بشكل صحيح. وبالتالي سيتم رفضهم قبل الوصول إلَّى موضوع المناقشة مع الأجر المادي.

وأكدت الفنانة السورية، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن ما يهمها فِيْ النهاية هُو الفن، وما ستقدمه للجمهُور.

وكشفت أن من صفاتها التي تسعى إلَّى تغييرها أن توقعاتها من الناس عالية جدًا، وهذا خطأ، فهِيْ تتوقع من شخص ما أن يعاملها بنفس الطريقة التي تعامله بها.

كشفت الفنانة السورية تسنيم باشا، عَنّْ الأسباب التي قد تدفعها لرفض الأدوار المعروضة عليها، مشيرة إلَّى أن هناك العديد من العوامل المهمة التي تدخل فِيْ اختيارها للعمل.

قال إنه لا يرفض الدور لمجرد مكافأة مالية. قد يُعرض عليك دور قيادي مباشر، لكن النص سيء، وشركة الإنتاج غير مهمة ولا تسوق العمل بشكل صحيح. وبالتالي سيتم رفضهم قبل الوصول إلَّى موضوع المناقشة مع الأجر المادي.

وأكدت الفنانة السورية، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن ما يهمها فِيْ النهاية هُو الفن، وما ستقدمه للجمهُور.

وكشفت أن من صفاتها السيئة التي تسعى إلَّى تغييرها، أن توقعاتها من الناس عادة ما تكون عالية جدًا، وهُو ما تعتبره خاطئًا، لأنها تتوقع من شخص أن يعاملها بنفس الطريقة التي تعاملها بها، لكنها تتفاجأ. . على العكس تماما.

وتتجسد حكَمْته فِيْ الحياة فِيْ قوله “عش كل يوم كأنه آخر يوم فِيْ حياتك”.

وعَنّْ صفاته الشخصية قال إنه شخص مرح يحب الفرح ويحب أن يرى الناس سعداء ومن الصعب جدا أن يتوتر ولم يكن مخطئا وهُو يعتذر لنفسه معتبرا أن الإنسان يلتزم دائما يخطئ ضد نفسها قبل ارتكاب الأخطاء ضد الآخرين.

وأكدت أنها لا تستطيع أن ترد بالمثل على الإساءة، وأنه من الممكن أن تغفر، لكن هناك خطوات للتسامح.

أشارت إلَّى أنها تريد زيارة إيطاليا لأنها تحب المتاحف والفنون، وأرادت أن تكون عارضة أزياء، لكن قصر مكانتها لم يساعدها، ولو لم تكن فنانة لكانت مصممة الديكور لأنها انتهت. حتى درس الهندسة الداخلية ولم يمارس المهنة.