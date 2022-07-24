تسهِيْل جديد وسط الزيادات.. بنك مصر يرفع قرض السيارة إلَّى 6 ملايين جنيه

قرر بنك مصر رفع الحد الأقصى لقرض السيارة للعملاء الأفراد إلَّى 6 ملايين جنيه بدلاً من 1.6 مليون جنيه بعد الزيادات السعرية الأخيرة.

يقدم البنك قروض السيارات فِيْ إطار برامج مختلفة، بما فِيْ ذلك الموظفِيْن مع ضمان تحويل الراتب، أو العاملين لحسابهم الخاص، أو بضمان سفن التوفِيْر. تختلف قيمة الراتب وسعر الفائدة من برنامج إلَّى آخر.

تتلخص تفاصيل قروض السيارات للموظفِيْن وأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب سفن التوفِيْر فِيْ النقاط التالية

الحد الأقصى لمبلغ القرض يصل إلَّى 6 مليون جنيه حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه.

نسبة التمويل تصل إلَّى 100٪.

فترة تمويل تصل إلَّى 120 شهرًا (10 سنوات).

– معدل الفائدة يتراوح من 17٪ إلَّى 21٪ سنويًا على أساس تنازلي حسب حالة كل عميل ونوع الوظيفة.

الحد الأدنى لسن المقترض من 21 إلَّى 65 عامًا عَنّْد سداد القسط الأخير من القرض.

المستندات الأساسية التي يتعين على الموظفِيْن تقديمها للبنك

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري للبنك أو إثبات الدخل لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

– أصل إيصال المرافق فِيْ سكن العميل (غاز – كهرباء – ماء – هاتف).

– عرض أسعار معتمد من المعرض.

المستندات المطلوبة للأعمال الحرة والأنشطة التجارية والصناعية.

نسخة من البطاقة الضريبية.

نسخة من رخصة أو تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

نسخة من مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية فِيْ السوق المحلي عَنّْ زيادة أسعار 46 سيارة، طرازات 2022، بمعدلات تتراوح بين 3 آلاف جنيه إلَّى 155 ألف جنيه خلال السوق المحلي.

يعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من أبرز أسباب ارتفاع أسعار سيارات الصفر فِيْ مصر، فضلاً عَنّْ العديد من المعوقات التي جعلت المشهد صعبًا، وفِيْ مقدمتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا والقرارات المركزية الأخيرة بشأن عمليات الاستيراد وعمل الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل وقلة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن.