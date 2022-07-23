تسونامي الكربون يخنق الأجواء.. العالم أمام “حرب أخيرة” لإنقاذ المناخ

فِيْ الكفاح ضد تغير المناخ، يخوض العالم حربًا، ربما تكون الأخيرة والأكثر سخونة والأكثر خطورة، لتقليل أطنان الكربون المتطايرة فِيْ الغلاف الجوي.

منذ فجر الثورة الصناعية، أطلقت البلدان 2 تريليون ونصف تريليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون فِيْ الغلاف الجوي.

كشف تقرير صادر عَنّْ منظمة “كاربون بريف” العالمية أن الولايات المتحدة قد تصدرت الترتيب العالمي كدولة تصدر أكثر انبعاثات الكربون ضرراً إلَّى الغلاف الجوي، مع 509 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1850.

وتشكل حصة الولايات المتحدة 20٪ من الإجمالي العالمي، ثم الصين فِيْ المرتبة الثانية بنسبة 11٪، تليها روسيا 7٪، والبرازيل 5٪، وإندونيسيا 4٪.

وفِيْ الوقت نفسه، تمثل البلدان الأوروبية الكبيرة فِيْ مرحلة ما بعد الاستعمار، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، 4٪ و 3٪ من الإجمالي العالمي، على التوالي.

الاحترار بسبب الكربون

وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، هناك علاقة مباشرة بين الكَمْية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون المنبعثة من النشاط البشري ومستوى الاحتباس الحراري.

أي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ مئات السنين تستمر فِيْ المساهمة فِيْ تسخين الكوكب، حيث يتم تحديد الاحترار الحالي من خلال المجموع التراكَمْي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمرور الوقت.

بمجرد دخوله إلَّى الغلاف الجوي، يميل ثاني أكسيد الكربون إلَّى البقاء هناك لفترة طويلة جدًا ؛ تمتص النباتات بعض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة البشرية، وبعضها يمتص مباشرة فِيْ المحيط.

اليوم، ومع ذلك، فإن حوالي نصف ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة البشرية يبقى فِيْ الغلاف الجوي، ومن المرجح أن يظل هناك لمئات السنين، مما يؤثر على المناخ على مستوى العالم.

ذكرت وثيقة موجزة أصدرها منتدى قبل ثلاث سنوات أن انبعاثات الكربون العالمية يجب أن تصل إلَّى الصفر الصافِيْ بحلول عام 2050، لكن الاقتصادات الكبرى تفشل فِيْ الوفاء بالتزاماتها.

سأل المنتدى الاقتصادي العالمي كَيْفَ يمكن للعالم أن يحقق أنظمة طاقة نظيفة وموثوقة وآمنة مع إبقاء الاحترار العالمي دون مستويات خطيرة.

من أين يأتي الكربون

دخلت صناعة الطاقة العالمية فِيْ أزمة معقدة ناتجة عَنّْ ارتفاع الطلب على الغاز والنفط الخام، وقابلتها جهُود دولية لتقليل استهلاك الطاقة لتحقيق الأهداف المناخية.

بالإضافة إلَّى الطاقة، تعتبر العديد من القطاعات الأخرى سببًا لانبعاثات الكربون الضارة فِيْ الغلاف الجوي، وتجعل مشهد الاستدامة المناخية أسوأ، حيث تحاول أكثر من 190 دولة العودة إلَّى مسارها الطبيعي.

فِيْ وقت سابق من العام الماضي، أعد موقع “theecoexport” العالمي قائمة بالقطاعات التي تصدر معظم انبعاثات الكربون حول العالم، فِيْ وقت أصبحت فِيْه قضية تغير المناخ إحدى أولويات الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.

– الطاقة التقليدية

تسبب الطاقة التقليدية الكثير من الضرر لأن المستهلكين حول العالم يعتمدون عليها فِيْ المهام اليومية، من الأشياء الصغيرة مثل شحن الهُواتف إلَّى الأشياء الكبيرة مثل الرحلات الطويلة.

مع ارتفاع مستويات السكان، تحتاج البلدان إلَّى المزيد والمزيد من الوقود للحياة اليومية ؛ تشير أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلَّى أن العالم استهلك 100.3 مليون برميل من النفط يوميًا فِيْ عام 2022.

ولوضع ذلك فِيْ الاعتبار، بلغ استهلاك العالم من النفط عام 2006 حوالي 85 مليون برميل فِيْ اليوم. ومع ذلك، فإن الدول النفطية مثل الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، تقود تجربة ملهمة فِيْ إنتاج مزيج من الطاقة الجديدة والمتجددة.

– زراعة

إن تناول اللحوم ومنتجات الألبان هُو مجرد جزء طبيعي من الحياة، لكن سكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار يزدادون أكثر مما يستطيع العالم تحمله.

السؤال الذي ظل فِيْ أذهان مسؤولي البنك الدولي لسنوات “هل يمكن لعالمنا أن يتكَيْفَ مع استهلاكنا المتزايد باستمرار”

الزراعة الحيوانية مسؤولة عَنّْ 13-18٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فِيْ العالم ؛ معظم الانبعاثات الزراعية، 65 فِيْ المائة، هِيْ غاز الميثان وأكسيد النيتروز، والتي تأتي فِيْ الغالب من الأبقار.

كَمْا أن حرق الأراضي للزراعة يمثل مشكلة إضافِيْة تواجهها البلدان فِيْ جميع أنحاء العالم ؛ يؤدي تدمير هذه الأرض إلَّى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالة الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.

فِيْ عام 2022، جذبت إزالة الغابات فِيْ غابات الأمازون المطيرة انتباه الناس فِيْ جميع أنحاء العالم ؛ فِيْ شهر واحد، فقدت الحرائق 870 ميلاً مربعاً – بزيادة قدرها 278٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

– بيع المواد الغذائية

على غرار صناعة الأزياء، يؤدي تزايد الجوع العالمي إلَّى توسيع البصمة الكربونية لتجارة الأغذية بالتجزئة ؛ أدت زيادة مستويات السكان فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى زيادة استهلاك الغذاء.

وتشير البيانات الصادرة عَنّْ منظمة الفاو إلَّى أن العالم يهدر أغذية أكثر من أي وقت مضى ؛ “فِيْ الواقع، يتم إهدار 1.9 مليون طن من الطعام كل عام فِيْ المملكة المتحدة على سبيل المثال.”

فِيْ هذا السياق، فإن إحدى أكثر السمات ضررًا لمحلات السوبر ماركت وتجار التجزئة الآخرين للمواد الغذائية هِيْ نفايات التغليف التي ينتجونها ؛ 800000 طن من النفايات البلاستيكية تأتي سنويًا من تجار التجزئة.

تشير التقديرات إلَّى أن 56٪ من أنواع الحيتان والدلافِيْن وخنازير البحر على الكوكب قد استهلكت البلاستيك.

بعد تناول الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، قد تعاني الفقمات (والحيوانات الأخرى) لأشهر أو سنوات قبل أن تموت غالبًا بسبب ما تأكله.

– المواصلات

ليس سرا أن النقل هُو المساهم الرئيسي فِيْ غازات الاحتباس الحراري. تمثل انبعاثات النقل – الطرق والسكك الحديدية والجو والبحر بشكل أساسي – أكثر من 24 ٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

يمكن تقسيم صناعة النقل إلَّى قسمين مختلفِيْن الشحن التجاري، والركاب. الشحن التجاري مسؤول عَنّْ 40٪ من إجمالي انبعاثات النقل، بينما يشكل سفر الركاب 60٪.

على الرغم من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات أكثر بكثير من السيارات، فإن معظم الناس يمتلكون سيارات ؛ فِيْ المملكة المتحدة وحدها، يمتلك 87٪ من السكان سيارة.