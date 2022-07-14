تسوير مواقع الأعمال الإنشائية إلزامي بدءًا من مُحرم المقبل

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدء الالتزام بتسييج مواقع البناء اعتبارًا من 1/1/1444 هـ.

#فيديو| حفاظاً على حقوق المشاة ومالكي المركبات وتحسين مظهر الشارع، سيبدأ التسييج الإلزامي لمواقع البناء اعتباراً من 1/1/1444 هـ.# وزارة_البلديات_الشؤون_الريفية_ و الاسكان pic.twitter.com/LChmGbKhd3

– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (saudimomra) 14 يوليو 2022

وأوضح في مقطع فيديو على صفحته الرسمية على تويتر، أن تسييج الأعمال هو حاجز مؤقت سيتم وضعه وفقًا للمواصفات والأنظمة التي وضعتها وزارة شؤون البلديات والريف والإسكان.

المحافظة على نظافة وجمال الأحياء

وأشار إلى أن التسييج يساعد في معالجة مختلف الظواهر السلبية أثناء البناء، مما يقلل من التشوهات البصرية ويزيد من نظافة وجمال المدن والأحياء.

حقوق الطريق

وأشار إلى أن السياج يحمي حقوق المشاة والمركبات من خلال تسهيل حركة المرور دون عوائق على الطريق، بالإضافة إلى الحفاظ على الممتلكات ومواد البناء.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على دليل البناء والتسييج للمواقع السكنية على منصة بلدي.