تشخيص قشرة الرأس وعلاجها تعد قشرة الرأس من الأمراض الجلدية الشائعة جدًا التي يعاني منها جميع الأشخاص تقريبًا في مرحلة ما من حياتهم، بغض النظر عن العمر. لا يؤثر فقط على فروة الرأس، بل يؤثر أيضًا على الأذنين والحاجبين وجوانب الأنف واللحية.

يمكن أن تؤثر قشرة الرأس على أي منطقة مشعرة أو منطقة بها بصيلات شعر صغيرة جدًا.

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس، وتميل قشرة الرأس إلى أن تكون اضطرابًا مزمنًا أو متكررًا مع تقلبات دورية. على الرغم من أنه غير قابل للشفاء، إلا أنه يمكن التحكم فيه بسهولة من خلال نظافة الجلد والشعر بشكل جيد.

يمكن أن يتكرر لاحقًا في الحياة مثل قشرة الرأس النموذجية. بالنسبة للبعض، يمكن أن تزداد قشرة الرأس سوءًا بمرور الوقت. على الرغم من أنه يمكن أن يحدث لفترة قصيرة، إلا أن قشرة الرأس تميل إلى التكرار طوال حياة الشخص.

يمكن أن تكون قشرة الرأس الشديدة حالة صعبة ومحبطة للغاية. قد يتطلب العلاج المستمر الجمع بين الشامبو والمستحضرات والكريمات والمستحضرات للعلاج. بشكل عام، تعتبر علاجات قشرة الرأس آمنة وفعالة للغاية.

تتضمن أفضل خيارات الشامبو تلك التي تحتوي على بيريثيون الزنك وكبريتيد السيلينيوم والشامبو الذي يحتوي على القطران.

تشخيص وعلاج قشرة الرأس – ما الذي يسبب قشرة الرأس

السبب الدقيق لقشرة الرأس غير معروف. تشمل الأسباب المحتملة زيادة إنتاج الزيت وإفرازه وزيادة أعداد خمائر الجلد الطبيعية.

لم يتم العثور على البكتيريا المسببة لقشرة الرأس. قشرة الرأس ليست عدوى فطرية. قشرة الرأس ليست معدية.

يمكن أن تتسبب قشرة الرأس أو تتفاقم بسبب سوء النظافة والشامبو والغسيل. يمكن أن يلعب الجهاز المناعي أيضًا دورًا في الإصابة بقشرة الرأس. على الرغم من أن قشرة الرأس المعتدلة هي حالة شائعة جدًا لدى العديد من الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة طبيعي، إلا أن قشرة الرأس الشديدة تكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة معينة مثل مرض باركنسون أو ضعف جهاز المناعة كما هو الحال في متلازمة نقص المناعة البشرية المتقدمة.

تشمل المثيرات الشائعة (العوامل التي يمكن أن تجعل قشرة الرأس أسوأ) ما يلي

بشرة دهنية

فروة الرأس الدهنية

سوء النظافه

الطقس (حار ورطب أو بارد وجاف)

ضعف جهاز المناعة

مرض مزمن

الإجهاد العاطفي أو العقلي

تتضمن عوامل خطر الإصابة بقشرة الرأس ما يلي

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بقشرة الرأس الشديدة أو الشديدة من حالات صحية مزمنة أخرى.

من المحتمل أن تحتوي قشرة الرأس على مكون وراثي صغير يجعلها أكثر شيوعًا في العائلات.

تشخيص وعلاج قشرة الرأس – ما هي أعراض قشرة الرأس

يشير أطباء الجلد عادة إلى قشرة الرأس على أنها التهاب الجلد الدهني أو التهاب الجلد الدهني. تشمل العلامات والأعراض ما يلي

رقاقات الثلج البيضاء على أكتاف الملابس الداكنة

حكة في فروة الرأس

“الأكزيما”

طفح جلدي على الوجه فوق الحاجبين والأنف والأذنين

طفح جلدي في الحاجب

طفح اللحية

طفح جلدي على الصدر مع قشور جافة وبقع حمراء

من أكثر الأعراض شيوعًا وغالبًا ما تكون أولى أعراض قشرة الرأس هي الرقائق البيضاء التي تظهر على الملابس الداكنة. يمكن أن تكون حكة فروة الرأس من الأعراض الأولى الشائعة الأخرى. في بعض الحالات، يكون أول أعراض ملحوظة ببساطة هو جفاف بشرة الوجه دون أي طفح جلدي آخر.

يمكن أن توجد قشرة الرأس في مناطق الجسم التي بها بصيلات الشعر. عادة ما توجد على فروة الرأس والأذنين والوجه ووسط الصدر. لا يظهر الزهم على الراحتين والأخمصين حيث لا توجد بصيلات الشعر.

متى ترى طبيبًا لعلاج قشرة الرأس

إذا ساءت قشرة رأسك، على الرغم من العناية الجيدة بالبشرة والشعر، فاتصل بطبيب الأمراض الجلدية الخاص بك لتحديد موعد في العيادة.

إذا كان الشخص غير مرتاح لقشرة الرأس لدرجة أن أنشطته الاجتماعية أو النوم أو العمل أو الأنشطة اليومية الأخرى قد تعطلت، فإنه يحتاج إلى علاج أكثر فعالية ويجب أن يرى الطبيب.

ما هي فحوصات تشخيص قشرة الرأس

عادة ما يكون من السهل تشخيص قشرة الرأس. يمكن لأخصائي الرعاية الصحية التعرف على قشرة الرأس عن طريق فحص الطفح الجلدي والسؤال عن مظهره.

في حالات نادرة، قد تتطلب الحالات الشاذة للغاية مزيدًا من الفحوصات والاختبارات، بما في ذلك كشط الجلد للتقييم المجهري. يمكن لأخصائي الرعاية الصحية أن يتخلص من بعض المقاييس من الطفح الجلدي وفحصها تحت المجهر للتأكد من أن الطفح الجلدي ليس ناتجًا عن فطريات. يمكن أخذ قطعة صغيرة جدًا من الجلد (خزعة) للفحص المجهري لاستبعاد الأسباب الأخرى مثل الصدفية والذئبة وأمراض جلدية أخرى.

الحالات المحتملة الأخرى التي قد يكون لها علامات وأعراض مشابهة

صدفية

مسبحة

مرض جلدي

جفاف (جلد جاف)

مرض في الجلد

التهاب الجلد حول الفم (طفح جلدي يشبه حب الشباب حول الفم والذقن)

حَبُّ الشّبَاب

الذئبة

التهاب الجلد الضوئي (طفح جلدي ناجم عن ضوء الشمس)

الخصائص الأربع الرئيسية لقشرة الرأس هي

تقشير الجلد الأبيض في جميع أجزاء الجسم التي بها شعر

تقشير الجلد على الحاجبين والأذنين والأنف

رقائق بيضاء على الملابس

حكة في فروة الرأس أو قشور

ما هي العلاجات الأساسية لقشرة الرأس

غالبًا ما تشمل الرعاية المنزلية المناسبة الغسيل اليومي لشعر فروة الرأس بمنظفات لا تستلزم وصفة طبية. أفضل أنواع الشامبو لقشرة الرأس عند البالغين تشمل

شامبو أساسه القطران

شامبو بيريثيون الزنك

كبريتيد السيلينيوم

يجب غسل جميع المناطق المصابة، بما في ذلك فروة الرأس والأذنين والوجه والصدر بشامبو طبي.

الأشخاص الذين يستخدمون الشامبو بمعدل أقل (مرة أو مرتين في الأسبوع) يكونون أكثر عرضة للإصابة بقشرة الرأس بشكل عام. تساعد زيادة عدد مرات استخدام الشامبو في التخلص من القشرة بشكل دائم، وهو أمر غير ممكن.

يمكن علاج التهاب الجلد بتطبيقات موضعية تحتوي على هيدروكورتيزون 1٪ خفيف بدون وصفة طبية لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ضع كريم الستيرويد مرة أو مرتين يوميًا على مناطق الجلد المصابة للمساعدة في تقليل الالتهاب.

بالنسبة لقشرة الوجه والأذنين، يمكن أن يكون غسل المناطق بشامبو مضاد للقشرة مفيدًا جدًا. تجنب منتجات البشرة والشعر الدهني أو الدهني. تجنب القبعات أو أغطية الرأس أو الخوذات.

يمكن علاج قشرة الجفون بتطبيقات يومية لطيفة لشامبو الأطفال. يمكن استخدام القطن لتنظيف أطراف الرموش مع تجنب وضع الشامبو مباشرة في العين.

يمكن علاج قلنسوة المهد عند الأطفال بغسل فروة الرأس بشكل متكرر بشامبو الأطفال. بالنسبة لرقائق فروة الرأس الخشنة والسميكة، يمكن استخدام فرشاة أسنان صغيرة ناعمة مغموسة بزيت الزيتون الدافئ لتدليك بعض الرقائق برفق يوميًا أو كل يومين. احرص على عدم فرك أو فرك الجلد الهش لفروة الرأس بقوة.

نظرًا لأن قشرة الرأس تميل إلى أن تكون مزمنة، فلا تتوقع علاجًا سريعًا أو استجابة سريعة. قد تتطلب السيطرة على قشرة الرأس عناية طويلة الأمد بالجلد والشعر للحصول على أفضل النتائج.

ما هو العلاج الطبي للقشرة

بمجرد تأكيد أخصائي الرعاية الصحية أن الشخص مصاب بالقشرة (التهاب الجلد الدهني)، فإن العلاج الرئيسي يشمل الشامبو، والمنظفات، والكريمات والمستحضرات المضادة للالتهابات. قبل كل شيء، فإن العلاجات الجلدية الأكثر فعالية هي العلاجات المركبة باستخدام العديد من المكونات الطبية المختلفة المستخدمة في نفس الوقت.

العلاجات المعتادة هي الشامبو وكريمات الستيرويد التي لا تستلزم وصفة طبية. يوصى عمومًا بغسل الشعر بالشامبو والتطهير بشكل متكرر.

قد تتطلب الحالات النادرة والشديدة علاجًا قصير الأمد بالستيرويدات الفموية مثل بريدنيزون. حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم ليست الدعامة الأساسية لعلاج قشرة الرأس ويجب عدم استخدامها بشكل روتيني.

روتين العناية بالبشرة للقشرة الخفيفة

اغسل فروة الرأس بشامبو مضاد للقشرة يوميًا أو كل يومين

يمكنك استخدام البلسم على الشعر حسب الحاجة

أنت بحاجة إلى المزيد من الشامبو كل يوم عندما تكون الأعراض أكثر حدة

روتين العناية بالبشرة للقشرة المتوسطة والشديدة

اغسل فروة الرأس يوميًا بشامبو مضاد للقشرة

يمكنك استخدام البلسم على الشعر حسب الحاجة

أنت بحاجة إلى المزيد من الشامبو المتكرر عندما تكون الأعراض أكثر حدة

افرك في محلول بيتاميثازون أو فلوسينونيد 1-2 مرات في اليوم على فروة الرأس لحكة الجلد

ما هي أدوية قشرة الرأس

الشامبو المضاد للفطريات – يساعد الشامبو الموصوف في تقليل الخميرة على الجلد، لكنه لا يعمل بشكل أفضل من شامبو قشرة الرأس.

شامبو كيتوكونازول

شامبو سيكلوبيروكس

المنظفات المضادة للبكتيريا – تساعد المنظفات القوية الموصوفة طبيًا مثل سلفاسيتاميد في تقليل عدد البكتيريا الموجودة على الجلد، ولكنها قليلة الفائدة في علاج قشرة الرأس.

سلفاسيتاميد

سلفاسيتاميد الصوديوم والكبريت

منظفات البنزويل بيروكسيد (Benoxyl، Benzac AC، Benzac W، Benzagel، Privoxyl، Disquam، Fostex، Persa Gel، Triaz، Phanoxide، Zoderm)

شامبو الكورتيزون – يساعد الشامبو الستيرويدي الموصوف بوصفة طبية في تقليل الالتهاب وتقليل الحكة.

شامبو فلوسينولون أسيتونيد

ما هي الخطوات التالية في علاج قشرة الرأس

استشر ممارس رعاية صحية إذا كانت قشرة الرأس لا تستجيب للعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية. في حالات نادرة، قد تكون قشرة الرأس الحادة علامة على مرض كامن مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو اضطراب آخر في الجهاز المناعي. في مثل هذه الحالات، قد يكون من الضروري إجراء مزيد من الفحوصات المخبرية أو العمل الطبي.

مراقبة علاج قشرة الرأس

استخدم جميع أنواع الشامبو والأدوية الموصوفة وتوقع تحسنًا تدريجيًا.

ضع في اعتبارك أن العديد من الأشخاص يعانون من قشرة الرأس وأن معظم الأفراد يحتاجون إلى تغييرات طويلة الأمد في العناية بالبشرة والالتزام بنظافة الشعر والبشرة الشخصية.

إذا كانت الأدوية الموصوفة لا تتحكم في قشرة الرأس أو إذا كنت تعاني من نقص في الأدوية الموصوفة، فحدد موعدًا مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

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قم بزيارة أخصائي طبي مرة أو مرتين في السنة لهذه الحالة. إذا كان المرض ينتشر أو يتغير بشكل كبير، فحدد موعدًا مع طبيبك للتأكد من عدم وجود حالات أو تشخيصات جديدة.

كيف تمنع قشرة الرأس

يمكن أن تساعد ممارسة النظافة الجيدة للبشرة والشعر في منع ظهور قشرة الرأس. يعد غسل الشعر بالشامبو بانتظام أو بشكل متكرر أمرًا مهمًا أثناء انتشار البثور.

ما هو تشخيص قشرة الرأس

النظرة المستقبلية لقشرة الرأس جيدة. على الرغم من أن قشرة الرأس غير قابلة للشفاء، إلا أنه يمكن السيطرة عليها. على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال غير معروف، إلا أنه يمكن السيطرة على قشرة الرأس بسهولة باستخدام الشامبو الطبي ومنتجات الكورتيزون الموضعية. قد يصاب الشخص باضطرابات عرضية، في أوقات ضعف الصحة أو الإجهاد.

تشخيص وعلاج قشرة الرأس