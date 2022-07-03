تشغيل القطار الكهربائي الخفِيْف فِيْ مصر.. تفاصيل الرحلات وأسعار التذاكر

بدأت وزارة النقل المصرية التشغيل الرسمي لمشروع LRT أمام الجمهُور، لافتتاح عصر النقل الحديث فِيْ البلاد.

هذه هِيْ المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فِيْها تشغيل قطارات كهربائية خفِيْفة فِيْ مصر.

اعتمدت مصر فِيْ نقلها على القطارات التقليدية (بين المحافظات) والمترو الموجود فقط فِيْ العاصمة القاهرة والترام (الموجود فِيْ الإسكندرية).

قطار الانتظار

افتتح اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يرافقه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل المصري كامل الوزير، مشروع القطار الخفِيْف الكهربائي.

والتقط الرئيس المصري مجموعة من الصور التذكارية خلال افتتاحه محطة عدلي منصور المركزية التي ينطلق منها القطار الخفِيْف الكهربائي الموازي لطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إنه من المتوقع أن تنقل LRT حوالي مليون مسافر يوميًا.

وأضاف، خلال عرض تقديمي للرئيس المصري، أن مشروع LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) يبلغ طوله 103 كيلومترات وبه 19 محطة، ويتم تنفِيْذه على ثلاث مراحل. 18.5 كَمْ بها 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كَمْ وعدد 3 محطات.

وأضاف أن الحكومة بدأت تشغيل عدة محطات بعد تنفِيْذها بالتعاون مع 35 شركة مصرية وصينية لتوريد القطارات والأنظمة.

وأوضح أن LRT بها 22 قطارًا، ويضم كل قطار 6 سيارات، بتكلفة 227 مليون دولار.

وأشار إلَّى توفِيْر 1.7 مليار جنيه سنويا من تكلفة الوقود نتيجة تشغيل القطار الجديد. تفصيل رحلات القطار الكهربائي الجديد.

وشملت مرحلة التشغيل الحالية محطات “عدلي منصور ومحطة العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والمنطقة الصناعية ومدينة المعرفة”.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الجديدة

أسعار تذاكر القطار الخفِيْف كالتالي

3 محطات 15 جنيها

5 محطات 20 جنيها

7 محطات 25 جنيها

9 محطات 35 جنيها

6 معلومات عَنّْ القطار الكهربائي الجديد