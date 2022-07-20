تشغيل نورد ستريم 1.. تفاؤل ألماني وتشكيك روسي

فِيْ ظل الشك الروسي والأمل الألماني، ينتظر العالم عودة نورد ستريم 1 لضخ الغاز بكامل طاقته بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

أصبح الغاز الطبيعي سلاحًا فِيْ الحرب بين روسيا والغرب منذ دخول موسكو أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز وسط مخاوف من نفاد الإمدادات.

القِصَّة هذه المرة تتعلق بخط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 1، فما هِيْ قصته

فِيْ 11 يوليو، بدأت شركة غازبروم الصيانة الروتينية لخط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة 10 أيام، مما أدى إلَّى انخفاض إمدادات الغاز إلَّى أوروبا.

خفضت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم كَمْية النفط التي ترسلها إلَّى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 بنحو 60٪ فِيْ الأسابيع الأخيرة، وألقت باللوم عليها فِيْ عدم استلام توربين غاز من شركة سيمنز أرسل للصيانة إلَّى كندا.

تبلغ طاقة نورد ستريم 1 40 فِيْ المائة منذ 14 يونيو، حيث خفضت روسيا الإمدادات بشكل كبير، وعزت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم التراجع بنسبة 60 فِيْ المائة إلَّى مشكلات المعدات التي لا يمكن حلها بسبب العقوبات.

بعد ضغوط مكثفة من ألمانيا، وافقت كندا يوم السبت على استثناء فِيْ عقوباتها ضد روسيا، للسماح بتصدير قطعة مهمة من المعدات من المتوقع أن تساعد فِيْ حل مشاكل المعدات على خط الأنابيب وإعادة مستويات الإمداد إلَّى وضعها الطبيعي.

لكن الحكومة الأوكرانية انتقدت هذه الخطوة، وقالت إنها ستشجع موسكو على استخدام الغاز الطبيعي لكسب امتيازات من الغرب.

تفاؤل ألماني

أعربت الشركة المشغلة لأكبر خزانات الغاز الطبيعي فِيْ منطقة ريدن شمال غرب ألمانيا عَنّْ تفاؤلها بشأن استمرار الملء حتى الشتاء المقبل، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بخط نورد ستريم 1.

قالت أستورا، اليوم الأربعاء، إنها لم تلاحظ بعد “أي آثار لإيقاف خط نورد ستريم” وأضافت أنها “تفترض أن التخزين سيستمر”.

وأضافت الشركة أن شراء الغاز الطبيعي والاتجار به ليس ضمن أعمالها، مشيرة إلَّى أنها لم تستطع ذكر التفاصيل المتعلقة، على سبيل المثال، بالتجار أو مصدر كَمْيات الغاز.

أشارت البيانات الأولية من مشغل شبكة الغاز الألمانية Gazkid إلَّى أنه من المتوقع إعادة ضخ الغاز إلَّى Nord Stream 1 يوم الخميس بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية السنوية.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم ضخ الغاز بالفعل من الغد وبأي كَمْية، حيث يمكن أن تتغير الإشعارات التي تتلقاها الشركة اليوم حتى قبل وقت قصير من بدء ضخ الغاز.

يمكن أن يؤدي تقليل أحجام الغاز إلَّى إبطاء ملء الخزان.

قامت شركة غازبروم جرمانيا، التي كانت مملوكة لشركة غازبروم الروسية وتخضع حاليًا لوصاية وكالة الشبكة الفِيْدرالية الألمانية، بتشغيل محطة الخزان فِيْ ريدن.

يحتوي هذا المصنع فِيْ Rieden على حوالي 20٪ من سعة تخزين الغاز المتوفرة فِيْ ألمانيا.

وأعلنت الوكالة الفِيْدرالية للشبكات فِيْ ألمانيا أن كَمْية الغاز التي ستتدفق عبر خط نورد ستريم 1 القادم من روسيا اعتبارًا من الخميس، بعد انتهاء أعمال الصيانة، ستتجاوز الكَمْية التي جاءت قبل بدء أعمال الصيانة فِيْ الخط.

وكتب رئيس الوكالة، كلاوس مولر، على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن المبلغ المعلن لوصولها غدا 800 جيجاوات / ساعة.

وبحسب موقع نورد ستريم 1، فإن الكَمْية التي تم ضخها فِيْ الأيام التي سبقت أعمال الصيانة كانت تقترب من 700 جيجاوات / ساعة.

وأضاف كلاوس أن الكَمْية الجديدة المتوقعة لا تزال أقل من نصف الكَمْية القصوى التي يمكن ضخها عبر الخط.

من ناحية أخرى توقعت شركة جازكيد، التي تشغل نقطتي الاستقبال لخط نورد ستريم 1 فِيْ مدينة لوبمين شمال شرق ألمانيا، أن يتم تشغيل نقل الغاز غدا على نفس المستوى الذي كان عليه قبل بدء أعمال الصيانة، أي 40٪ من سعة النقل القصوى للخط.

ردت شركة غازبروم

بينما أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم، الأربعاء، على قناة Telegram، أنها لم تتسلم بعد الوثائق الخاصة بتوربين Nord Stream 1، الذي تم صيانته فِيْ كندا، وبالتالي شككت فِيْ سلامة تشغيل الخط.

وقالت الشركة الحكومية “جازبروم لم تحصل بعد من سيمنز على أي وثائق رسمية تسمح بتركيب محرك توربيني غازي فِيْ محطة ضاغط الغاز فِيْ بورتوفايا بموجب شروط العقوبات التي فرضتها كندا والاتحاد الأوروبي.”

وأوضحت غازبروم أن العودة المضمونة لتوربينات الغاز بعد صيانتها ضرورية للتشغيل الآمن لـ Nord Stream 1 “فِيْ ظل هذه الظروف، ناشدت Gazprom شركة Siemens مرة أخرى تقديم الوثائق”.

يشار إلَّى أن مجموعة سيمنز ليس لها علاقة بصيانة التوربينات الغازية، وقد قامت الشركة بتحويل أعمالها فِيْ مجال الطاقة إلَّى شركة سيمنز للطاقة فِيْ عام 2022 وتم إدراج الشركة فِيْ البورصة، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مجموعة سيمنز لديها فقط حصة أقلية فِيْ شركة سيمنز للطاقة.

ولم تذكر تصريحات جازبروم الصحفِيْة الشركة التي يناشدها الروس.

بوتين يتدخل

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستحتاج إلَّى تقييم حالة توربين نورد ستريم القادم من كندا.

وأشار إلَّى أن اعتماد نورد ستريم على كندا لصيانة التوربينات قد يكون له عواقب سلبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْه قوله “ربما فِيْ مرحلة ما سيقررون وقف كل شيء ثم ينكسر نورد ستريم 1”.

وأكد أن روسيا بحاجة إلَّى معاهد هندسية خاصة بها، وتطوير الخبرة فِيْ بناء وصيانة المعدات الهندسية، لتلافِيْ مثل هذه المواقف.

فِيْ غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية من مشغل شبكة الغاز الألمانية جاسكيد أنه من المتوقع استئناف ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 غدًا الخميس، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم، اليوم، أنها لم تتسلم بعد وثائق توربين نورد ستريم 1، الذي تم صيانته فِيْ كندا، وبالتالي شككت فِيْ سلامة تشغيل الخط.

مأزق ألماني

تبلغ احتياطيات الغاز الألمانية حوالي 64 ٪ من السعة الكاملة، ويجب أن تصل إلَّى هذا الرقم بنسبة 90 ٪ بحلول ديسمبر كجزء من خطتها للطوارئ.

إذا فشلت فِيْ القيام بذلك وقطعت روسيا جميع الإمدادات، فستضطر الحكومة الألمانية إلَّى بدء المرحلة الثالثة من خطة الطوارئ حيث ستتولى توزيع الغاز وتوزيع الحصص.