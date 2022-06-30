تشغيل وصيانة شبكة اتصالات الحرس الوطني بـ620 مليون ريال

وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني عقداً لمشروع تشغيل وصيانة شبكة الوزارة ومرافق أسلحة الإشارة مع شركة التكنولوجيا الحديثة بقيمة تزيد عن (620 مليون ريال).

نظام اتصالات الحرس الوطني

استأجرت وزارة الحرس الوطني شركة التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وصيانة شبكة اتصالات الوزارة، وتم تأهيل المشروع الجديد ومنح الشركة الوطنية من خلال برنامج طريق التوطين وبالتعاون مع المديرية العامة للصناعات العسكرية. كما اشتمل على برنامج موازٍ للمشاركة الصناعية والمحتوى المحلي، والذي يشكل 60٪ من قيمة العقد الجديد.