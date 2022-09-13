تشكيلة برشلونة الرسمية اليوم، سوف تكون اليوم المباراة المرتقبة بين نادي بايرن ميونخ الالماني ونادي برشلونة الاسباني، وتعتبر هذه المباراة من أقوى المباريات في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وسيحاول كلا الفريقين الفوز على الاخر، وسيحاول الفريقين النزول الى أرضية الملعب بأفضل التشكيلات الممكنة، وبكل نجوم الفريقين، لان هذه المباراة من أصعب المباريات لكلا الفريقن.

تشكيلة بايرن ميونخ الرسمية اليوم

يحاول جميع مشجعين نادي بايرن ميونخ معرفة التشكيلة الرسمية للفريق خلال مباراة اليوم المرتقبة ضد الفريق الكثلوني برشلونة، ويتوقع الجمهور ان تكون التشكيلة من أفضل التشكيلات التكتيكية وهي 4-2-3-1، ويكون ضمن التشكيلة جميع نجوم الفريق، والتشكيلة الرسمية لبايرن ميونخ اليوم كالتالي:

في الحراسة: مانويل نوير.

في الدفاع: ألفونسو دافيز – لوكاس هيرنانديز – ماتييس دي ليخت – بنجامين بافارد.

أمام المدافعين: يوشوا كيميش – مارسيل سابيتسير.

خط الوسط: ليروي ساني – توماس مولر – سيرج غنابري.

الهجوم: ساديو ماني.

تشكيلة برشلونة الرسمية اليوم

أعلن فريق برشلونة الاسباني اليوم عن التشكيلة المتوقعة التي سوف يلعب بها اليوم ضد فريق بايرن ميونخ الالماني، وهذه المواجهة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، ويحاول نادي برشلونة في هذه المباراة انتزاع الفوز من نادي البايرن، وهذا انتقاما منه للمواسم السابقة، وسوف تكون تشكيلة الفريق الكثلوني لهذه المباارة كتالي:

الحراسة: أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي _ رونالد أراوخو _ إريك جارسيا _ بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس _ جافي _ بيدري.

الهجوم: عثمان ديمبيلي _ روبرت ليفاندوفسكي _ رافاينيا.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

سوف يلتقي فريق برشلونة ضد فريق بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء بتاريخ الثالث عشر من شهر شبتمبر لعام 2022م، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتاريخ جمهورية مصر العربية، وسوف يكون هذا اللقاء لقاء تاريخي بين الفريقين، وتاريخ المواجهات بين الفريقين يدلل على قوة المباريات التي تقام بين الفريقين، ويمتلك الفريقين أفضل لاعبين العالم في صفوفهم، وخاصة بعض الانتقالات التي حدثت في كلا الفريقين.

تشكيلة برشلونة الرسمية اليوم، تم الاعلان وبشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي لنادي برشلونة الاسباني عن التشكيلة التي سوف ينزل الفريق بها الى أرضية الملعب، وسوف يدفع نادي برشلونة بكافة نجومه بهذه المباراة القوية جدا ضد الفريق الالماني بايرن ميونخ.