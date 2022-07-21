تشكيل الأهلي أمام الزمالك.. عودة هاني ومحمد شريف يقود الهجوم

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيلة الرسمية التي سيلعب بها مباراته ضد الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، اليوم الخميس 21 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

ستنقل أحداث نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كأس مصر

حارس المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع ياسر إبراهيم .. أيمن أشرف .. علي معلول .. محمد هاني

خط الوسط عمرو السولية .. حمدي فتحي .. أفشة .. أحمد عبد القادر .. عليو ديانج.

خط الهجوم محمد شريف.