تشكيل الأهلي أمام المقاصة.. حسام حسن يقود الهجوم وفخري أساسيًا

أعلن ريكاردو سواريس، مدرب النادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة مصر المقاصة، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي

حارس المرمى محمد الشناوي

الخطوط الخلفية محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيع، أيمن أشرف كريم فؤاد

خط الوسط محمد فخري، عليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر

خط الهجوم حسام حسن

ويتطلع النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة على نظيره مصر المقاصة لمواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الشاملة.

يأمل الأهلي في اقتناص جميع النقاط الثلاث من الفيومي لمطاردة غريمه التقليدي الزمالك على صدارة الدوري.

ويدخل الأهلي تلك المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 24 مباراة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 24 مباراة هذا الموسم وحقق 15 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المصري بـ11 مباراة من أصل 26 مباراة.

وحقق مصر المقاصة مباراتين فقط لكنه خسر 15 مباراة وتعادل 9 مرات.