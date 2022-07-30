تشكيل الأهلي أمام المقاولون .. عودة متولي و ميكيسوني أساسيًا

أعلن ريكاردو سواريز، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره من المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة لليوم الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، 1000 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 1100 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تضمنت تشكيلة الأهلي

حارس المرمى محمد الشناوي

الدفاع محمود متولي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة

لاعب الوسط علي معلول، حمدي فتحي، عليو ديانج، ميكيسوني … أحمد عبد القادر.

خط الهجوم صلاح محسن.

البدائل –

علي لطفي – حسام حسن – وليد سليمان – أيمن أشرف – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – محمد محمود – محمد فخري – زياد طارق.