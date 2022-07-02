تشكيل الأهلي أمام بتروجيت.. عودة عبد المنعم وشريف يقود الهجوم

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التشكيلة الرسمية لمباراته ضد بتروجيت.

ويلعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام بتروجيت، اليوم السبت، في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، كجزء من نصف نهائي كأس مصر للنسخة الماضية.

كانت التشكيلة الرسمية على النحو التالي

حارس المرمى محمد الشناوي.

خطوط الدفاع علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة.

المهاجمون حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعليو ديانغ وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.