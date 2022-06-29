تشكيل الأهلي أمام سموحة.. عودة معلول ومحمد شريف يقود الهجوم

أعلن سامي كومسان، المدير الفني المؤقت للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، التشكيلة الرسمية التي سيلعب فيها مباراته ضد نظيره سموحة.

سيواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره سموحة الليلة على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كانت التشكيلة الرسمية على النحو التالي

حارس المرمى محمد الشناوي.

خطوط الدفاع محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط عليو ديانج – أحمد نبيل قوجة – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الصف الأمامي محمد شريف – صلاح محسن.

ويجلس على الدكة هم حمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان.

أيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وزياد طارق.