تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد السكندري في الدوري

قرر المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد الإسكندري.

وتعادل الأهلي بدون أهداف أمام فاركو في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي وي، في مباريات الجولة 28.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

ويلتقي الأهلي مساء غد الأحد نظيره الاتحاد من الإسكندرية على استاد برج العرب في الجولة 29 من الدوري المصري.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة 900 مساءً على ملعب برج العرب.

تشكيل الأهلي ضد اتحاد الإسكندرية

حارس المرمى مصطفى شوبرت.

الدفاع محمد اشرف – محمود متولي – محمد احمد “الشرقية” – احمد سيد عبد النبي.

لاعب وسط محمد فخري – محمد محمود – زياد طارق – عليو ديانج – بيرسي تاو.

الهجوم صلاح محسن.

جدول الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة من 29 مباراة.

يحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة.