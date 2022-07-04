تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الجونة في الدوري

يخوض الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي مباراة قوية أمام نظيره الجونة في تمام الساعة 900 مساء غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس التشكيلة التي سيلعبون فيها ضد الجونة في الدوري الممتاز.

من المرجح أن تكون تشكيلة الأهلي على النحو التالي

حارس المرمى محمد الشناوي

الخطوط الخلفية محمد هاني، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي “قفشة”.

المهاجمون زياد طارق، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التحضيري لمواجهة الجونة، في المباراة المؤجلة لليوم التاسع من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت، محمود متولي، رامي ربيع، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، عليو ديانج، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، علي معلول، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكه، محمد أشرف وزياد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعد أن حقق 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين، بينما يحتل الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة.