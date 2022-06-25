تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

قرر سامي كومسان، المدير الفني المؤقت للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره من بيراميدز، غدا، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

حارس المرمى محمد الشناوي.

خطوط الدفاع كريم فؤاد، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

الوسط عمرو السولية، عليو ديانج، أحمد قوجة، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

الهجوم محمد شريف.

وسيواجه الفائز في مباراة الأهلي وبيراميدز فريق بتروجيت الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، في نصف نهائي كأس مصر، وسيواجه الفائز في المباراتين فريق الزمالك في النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

محمد الشناوي، محمود متولي، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، بدر بانون، عليو ديانج، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبرت وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكة ومحمد أشرف وزياد طارق.