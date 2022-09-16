تشكيل الأهلي.. تغيير الهجوم وبودبوز “على الدكة” أمام أحد

أعلن يوسف عَنّْبر، المدير الفني المؤقت لفريق النادي الأهلي لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة أحد، ظهر اليوم “الجمعة”.

وتقام مباراة الأهلي وأحد فِيْ تمام الساعة 830 مساءً، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدرجة الأولى للدوري الأصفر “موسم 2022-2023”.

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كان تشكيل الأهلي فِيْ مباراة أحد على النحو التالي

الحارس محمد الربيعي

خطوط الدفاع ابراهِيْم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد الحمد، علي مجراشي.

خط الوسط زياد الجهني، فرانك كوم، علي الأسمري

الخط الأمامي سلمان المعشر، عبد الله المقرن، هِيْثم عسيري

وتضم قائمة المناوبين “عبد الرحمن السنبى، طلال عبسي، هشام فايق، لويس كرابان، رياض بودبوز، ثامر العلي، محمد المجاهد، نايف كريري، حسن العلي”.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر فِيْ تصنيف دوري الدرجة الأولى الأصفر برصيد 5 نقاط فِيْ 4 مباريات بفوزه على الخلود (1-0) وتعادلين مع القيصومة (1-1) والـ-. العروبة بدون أهداف، والهزيمة أمام الأخدود (0-2).

من ناحية أخرى، احتل المركز العاشر فِيْ الدوري الأصفر برصيد 5 نقاط فِيْ 4 مباريات بفارق أهداف الأهلي، بفوزه على العين (1-0) وتعادلين مع نجران (1-1). . -1) وجدة بدون أهداف، وخسارة الجبلين (0) -1).

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