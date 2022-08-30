تشكيل الأهلي.. غرابان أساسيا والأسمري بديلا أمام الأخدود

أعلن الأوروغوياني روبرت سيبولدي، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عَنّْ تشكيل الفريق الذي سيواجه الأخدود ظهر اليوم “الثلاثاء”.

وتقام مباراة الأخدود والأهلي على ملعب مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأصفر للصف الأول “موسم 2022-2023”.

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وجاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي

حارس المرمى ياسر المسليم

خطوط الدفاع ابراهِيْم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد الحمد، علي مجرشي.

خط الوسط زياد الجهني، فرانك كوم، عبدالله المقرن

المهاجمون يوسف العبدلي، لويس جرابان، هِيْثم عسيري

وتضم قائمة المناوبين “محمد الربيعي، طلال عبسي، سلمان المعشر، اياد مدني، سلطان السريحي، حسن العلي، علي الاسمري، فراس الغامدي، عبد الرحمن الزهراني”.

وشهدت مباراة الأخدود غياب لاعب الأهلي محمد المجاهد، الذي حصل على البطاقة الحمراء، خلال مشاركة الفريق فِيْ مباراة الفريق ضد القيصومة بالدور الأول.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره فِيْ دوري الدرجة الأولى الأصفر بالتعادل 1-1 مع القيصومة. وسجل عبد الله المقرن هدف الأهلي فِيْما سجل حميد جاوشي هدف قيصومة.

من جهته، حقق الأخدود فوزا كبيرا على مضيفه القادسية (3-1)، فِيْ مباراة الجولة الأولى، وتعاقد الحاج عثمان باري بثلاثية الأخدود فِيْ المباراة.

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