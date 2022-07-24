تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة.. حسام حسن في الهجوم

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، في إطار اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق صافرة البداية الساعة 630 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة والساعة 730 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على استاد السلام.

تضمنت تشكيلة الأهلي ضد الجونة

حارس المرمى محمد الشناوي

الدفاع كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر ابراهيم – علي معلول

لاعب وسط رامي ربيع – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم محمد مجدي عفشة – احمد عبد القادر – حسام حسن.

هو على مقاعد البدلاء

محمود متولي، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، صلاح محسن، محمود وحيد، لويس ميشيسوني، محمد هاني، ومحمد فخري.

وكان الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي قد خسر أمام نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، قبل أيام قليلة، في نهائي كأس مصر.