تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. غريب يقود الهجوم

الاهلي

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيد.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة 9 مساءً على ملعب الجيش المصري ببرج العرب، في إطار الأسبوع الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي

حارس المرمى علي لطفي.

خطوط الدفاع محمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد أشرف.

خط الوسط عليو ديانج، محمد محمود، محمد فخري وزياد طارق.

الخط الأمامي أحمد سيد غريب.

مباراة الأهلي والمصري، المقرر إقامتها على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، ستذاع على قناة أون تايم سبورت، المذيع الحصري للبطولة المصرية.

وقبل هذه المباراة، احتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، وفاز في 17 مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل 8 مرات.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر في الترتيب العام للدوري برصيد 33 نقطة من 29 مباراة و 7 وخسر 10 وتعادل 12.