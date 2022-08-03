تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو..ميكيسوني أساسيا وحسام حسن يقود الهجوم

الاهلي

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره فاركو ظهر اليوم في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة 2100 بتوقيت القاهرة في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز على ملعب الأهلي وي السلام.

خضعت تشكيلة الأهلي لبعض التغييرات بسبب الغيابات العديدة التي تعرض لها الفريق الأحمر في مباراة اليوم.

خرج تشكيل الأهلي للقاء فاركو

حارس المرمى محمد الشناوي

الدفاع محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

لاعب وسط رامي ربيعة – عليو ديانج – محمد مجدي أفشة

الهجوم لويس ميشون – زياد طارق – حسام حسن.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

فاركو في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.