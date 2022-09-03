تشكيل الاتحاد الرسمي.. سانتو يدفع بالقوة الضاربة أمام الاتفاق

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عَنّْ تشكيل الفريق الرئيسي الذي سيواجه الاتفاق، فِيْ إطار دور الـ16 من مباريات الدوري السعودي الروشن.

يستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

بدأ الاتحاد مشواره فِيْ دوري روشان السعودي بفوزه على العدالة بثلاثة أهداف مقابل صفر، فِيْما خسر الاتحاد أمام نظيره الطائي بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

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تم تشكيل الاتحاد الرسمي على النحو التالي

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

خط الفداء احمد حجازي – احمد شراحيلي – عمر هُوساوي.

خط الوسط طارق حامد – عبدالرحمن العبود – برونو هنريكي – الشمراني.

المهاجمون رومارينهُو – هِيْلدر كوستا – كورونادو

تاريخ اشتباكات الاتحاد والاتفاق فِيْ الدوري السعودي

واجه الاتحاد نظيره الاتفاق فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ 24 مناسبة. العميد حقق 13 مباراة وخسر 6 وتعادل فِيْ 5.

وسجل نجوم الاتحاد 46 هدفا فِيْما تلقت شباك النمور 26 هدفا.