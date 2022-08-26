تشكيل الاتحاد الرسمي| سانتو يدفع بـ”القوة الضاربة” أمام العدالة

أعلن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عَنّْ تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره العدلة، وذلك فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من دوري روشن برو ليغ 2022-2023. “.

يتطلع الاتحاد للفوز بمباراته الأولى فِيْ الموسم الجديد لاستعادة الصدارة بسرعة ومواصلة طريقه إلَّى صدارة الدوري للتتويج باللقب.

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تم تشكيل الاتحاد الرسمي على النحو التالي

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

خط الفداء الشمراني – احمد حجازي – احمد شراحيلي – مهند الشنقيطي.

خط الوسط طارق حامد – كورونادو – برونو هنريكي.

المهاجمون عبد الرحمن العبود – رومارينهُو – هِيْلدر كوستا.

تاريخ الصدامات بين العدل والنقابة.

منذ تطبيق نظام الاحتراف فِيْ 2008-2009، التقى العدالة والاتحاد فِيْ مباراتين فقط بالدوري.

وفِيْ المباراتين، فاز الاتحاد “مرة واحدة” وتعادل الأخرى مسجلا هدفِيْن، فِيْ وقت لم تتأرجح فِيْه الشباك أبدا.