تشكيل الاتحاد.. حمد الله يقود “الهجوم الناري” أمام الخليج

أعلن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عَنّْ تشكيل الفريق لمواجهة الخليج.

تقام مباراة الاتحاد والخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة روشان للدوري السعودي “موسم 2022-2023”.

وجاء تشكيل الاتحاد فِيْ الحزب الخليجي على النحو التالي

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ

الخطوط الخلفِيْة أحمد بمسعود، أحمد حجازي، عمر هُوساوي

خط الوسط حمدان الشمراني، ايجور كورنادو، طارق حامد، عبد الرحمن العبود.

المهاجمون رومارينهُو، عبد الرزاق حمدالله، هِيْلدر كوستا

وتضم قائمة الاستبدالات “عبد الله الجدعاني، زكريا هُوساوي، سلطان السليلي، المعتصم صديق، نور الدين البحر، هارون كَمْارا، مروان الصحافِيْ، عوض النشيري، مدالله العليان”.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل الخليج المركز 14 بنقطة واحدة من 3 مباريات.

ودخل الاتحاد مباراة الخليج، مسرورًا بفوزه على الرائد فِيْ مباراة الدور الثالث بهدف نظيف من أحمد حجازي، فِيْما تعادل الخليج مع العدالة بدون أهداف فِيْ الجولة الماضية.

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