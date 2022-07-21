تشكيل الزمالك أمام الأهلي.. سيف الجزيري يقود الهجوم

أعلن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيلعب فيه مباراته ضد الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، اليوم الخميس 21 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

ستنقل أحداث نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس.

تشكيلة الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس مصر

حارس المرمى محمد عوض

الخط الخلفي حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.

خط الوسط محمد عبد الغني – الإمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم سيف الجزيري.

على مقاعد البدلاء محمد نديم وعبد الله جمعة ومحمود علاء.

حازم إمام، محمد أشرف “رقة”، يوسف إبراهيم “أوباما”، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق “شكابالة” وأيمن حفني.