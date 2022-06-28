تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.. سيف الجزيري يقود الهجوم

أعلن المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، التشكيلة الرسمية التي سيلعب فيها مباراته ضد نظيرته سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام الساعة 930 مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

كان التشكيل على النحو التالي

حارس المرمى محمد عوض

خط الدفاع محمد طارق – محمود حمدي “لا موزة” – حسام عبد المجيد

خط الوسط عبد الله جمعة – سيد عبد الله “نيمار” – محمد أشرف “رقة” – الإمام عاشور – أحمد سيد زيزو ​​- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم سيف الدين الجزيري

ويجلس على مقاعد البدلاء السيد عطية ومحمد حسام “بيسو” وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”.

وأيمن حفني ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر ومحمد أوناجم وعمر السعيد.