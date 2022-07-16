تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة..نيمار أساسياً والجزيري يقود الهجوم

أعلن جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة على ملعب “المحلة” ضمن مباريات اليوم الخامس والعشرين من الدوري العام.

ينطلق موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت 16 يوليو الساعة 0630 بتوقيت القاهرة.

كما سيذاع لقاء الفارس الأبيض أمام زعيم الفلاحين في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كان تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة على النحو التالي

حارس المرمى محمد عوض.

في خط الدفاع محمد عبد الغني – محمود حمدي “البغي” – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط الإمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – سيد عبد الله “نيمار”.

خط الهجوم سيف الجزيري.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلاً المركز 54 بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر وبفارق 6 نقاط عن منافسه الأهلي.

هذا الموسم لعب الزمالك 24 مباراة وفاز في 14 وخسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة وفاز في 5 وخسر 8 وتعادل 11.