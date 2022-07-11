تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب في الدوري

يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، غدا الثلاثاء، الساعة السادسة والنصف عصرا، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الأخيرة على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 23.

أسس البرتغالي جيسوالدو فيريرا تشكيل الزمالك في مواجهة المقاولون العرب، حيث يتوقع أن يكون التشكيل على النحو التالي

حارس المرمى محمد عوض

خطوط الدفاع حازم إمام، محمد عبد الغني، محمود حمدي “الونش”، عبد الله جمعة.

خط الوسط الدفاعي الإمام عاشور، محمد أشرف رقة

خط الوسط المهاجم يوسف ابراهيم اوباما، احمد سيد زيزو ​​، اشرف بنشرقي

الهجوم سيف الدين الجزيري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة على صدارة جدول الدوري الممتاز، حيث حقق 16 مباراة وتعادل 3 وخسر 4.

يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.