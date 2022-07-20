تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في نهائي كأس مصر

يستعرض موقع “كورة 365” التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في المباراة الرئيسية أمام الأهلي في نهائي كأس مصر 2022.

يتجه أنظار مشجعي كرة القدم إلى استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9 مساء يوم غد لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر في تمام الساعة 900 مساء يوم الخميس 21 يوليو بتوقيت القاهرة الساعة 1000 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والزمالك

ستنقل أكبر مباراة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس حيث تمتلك الحقوق الحصرية للمباريات المحلية في مصر.

تعليق حزبي الأهلي والزمالك

أعلنت قناة On Time Sports عن اختيار مدحت شلبى للتعليق على المباراة من خلال القناة الصوتية الأولى، وسيقوم بلال أحمد علام بالتعليق على القناة الصوتية الثانية.

تشكيل الزمالك الذي طال انتظاره أمام الأهلي في نهائي الكأس

أرسى المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا تشكيل فريقه، حيث ستلعب القمة ضد الأهلي، ومن المتوقع أن يكون التشكيل على النحو التالي

حارس المرمى محمد عوض

خطوط الدفاع حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط محمد أشرف روقة، الإمام عاشور، أحمد سيد زيزو

المهاجمون أشرف بنشرقي، سيد نيمار، سيف الدين الجزيري