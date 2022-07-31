تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز في الدوري

“كورة 365” يقدم لكم التشكيلة المرتقبة للزمالك ضد بيراميدز في الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حسم المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز.

تغلب فريق الزمالك على نظيره المستقبل بهدف نظيف في الجولة الـ27 من منافسات الدوري على استاد السلام.

بينما فاز فريق بيراميدز في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، نظيره بيراميدز بهدف نظيف.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد بيراميدز

حارس المرمى محمد عوض.

الدفاع حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، أحمد أبو الفتوح.

لاعب الوسط محمد عبد الغني، محمد أشرف روقة، الإمام عاشور، أحمد سيد زيزو ​​، سيد عبد الله نيمار.

الهجوم سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام المباراة الأولى لفريق كرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره بيراميدز يوم غد الاثنين 1 أغسطس مساء.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 900 صباحًا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الزمالك الأول لكرة القدم ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.