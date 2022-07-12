تشكيل الزمالك لمباراة المقاولون ..الجزيري يقود الهجوم

أعلن البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولين في الدوري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

كانت تشكيلة الزمالك على النحو التالي

حارس المرمى محمد عوض.

الدفاع محمد عبد الغني – محمود حمدي “لا موزة” – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة.

الوسط محمد اشرف “رقة” – الامام عاشور – محمد اونجم – اشرف بن شرقي – احمد سيد “زيزو”.

الهجوم سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء محمد نديم ومحمد طارق وأحمد فتوح وإسلام جابر وسيد عبد الله “نيمار” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبد الرازق “شكابالا” ويوسف أسامة وعمر السعيد.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة فيما يحتل المقاولون المركز 16 برصيد 20 نقطة.