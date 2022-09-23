تشكيل السعودية.. البريكان يقود الهجوم فِيْ ودية الإكوادور

أعلن هِيْرفِيْ رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عَنّْ تشكيل المنتخب الأخضر لمواجهة الإكوادور، فِيْ مباراة ودية بين الفريقين، ظهر اليوم “الجمعة”.

وتقام مباراة السعودية والإكوادور على ملعب نويفا لا كوندومينا، ضمن الملعب الأخضر فِيْ إسبانيا، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

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وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي التي خاضت مباراة الإكوادور على النحو التالي

حارس المرمى محمد العويس.

الخطوط الخلفِيْة سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البليحي، ياسر الشهراني.

خط الوسط سامي النجعي، رياض شراحيلي، ناصر الدوسري.

المهاجمون هتان بحبري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وتضم قائمة المناوبين “محمد اليامي، فواز القرني، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبد الله مادو، احمد بامسعود، حسن التمبكتي، عوض الناشري، علي الحسن، محمد قانو، نواف العابد، هِيْثم عسيري، فهد المولد، هارون كَمْارا “.

قائمة السعودية فِيْ معسكر إسبانيا

اختار رينارد 26 لاعبا من القائمة السعودية لمباراة الإكوادور وهم “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البلاحي، عبد الإله. العمري، عبد الله مادو، حسن التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، احمد بامسعود، علي الحسن “. ، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كانو، رياض الشراحيلي، سلمان الفراج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان بحبري، نواف العبد، هِيْثم عسيري، فهد المولد، فراس العسيري بريكان، هارون كامارا.

ويواجه الأخضر الثلاثاء المقبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فِيْ المباراة الودية الثانية فِيْ المعسكر الإسباني، قبل انتهاء المعسكر والعودة إلَّى المملكة.

سيلعب المنتخب السعودي بطولة كأس العالم قطر 2022، بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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