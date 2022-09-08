تشكيل الشباب.. ثلاثي هجومي وباهبري بديلا أمام الطائي

أعلن الإسباني فِيْسينتي مورينو، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق الذي سيواجه الطائي، فِيْ المباراة بين الفريقين، ظهر اليوم “الخميس”.

وتقام مباراة الشباب والطي على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، ضمن الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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كان تكوين الشباب على النحو التالي.

حارس المرمى كيم سونغ جيو

الدفاع متعب الحربي، اياجو سانتوس، حسن تمبكتي، فواز الصقور

خط الوسط حسين القحطاني، كريشوفِيْاك، جوانكا

المهاجمون آرون بوبيندا، كارلوس جونيور، سانتي مينا

وتضم قائمة المناوبين “فواز الصقور وسعيد الربيعي ونادر الشراري وحسين الصبياني وناصر العمران وتركي العمار وهتان بحبري ونواف العبد وأحمد عبده”.

بدأ الشباب مشوارهم فِيْ دوري الروشان السعودي، بفوز كبير على الباطن بثلاثة أهداف نظيفة، ثم تغلب على أبها بأربعة، فِيْ المباراتين الأولى والثانية من الجولتين الأولى والثانية.

وحقق الطائي العلامة الكاملة فِيْ أول جولتين من مسابقة دوري روشان السعودي بفوزه على الاتفاق بهدفِيْن مقابل هدف واحد، ثم تغلب على العدالة بهدف نظيف.

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