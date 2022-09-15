تشكيل النصر الأساسي.. جارسيا يفاجئ الجماهِيْر أمام الباطن

أعلن المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، عَنّْ انطلاق المباراة الحادية عشرة أمام الباطن، فِيْ الجولة الرابعة من دوري المحترفِيْن السعودي 2022-2023 روشان.

احتل أول فريق كرة قدم لنادي النصر المركز السابع فِيْ جدول روشان لدوري المحترفِيْن السعودي برصيد 6 نقاط. انتصاران وخسارة واحدة.

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من جهته، احتل الفريق الكروي الأول لنادي الباطن المركز السادس عشر “الأخير” فِيْ جدول الدوري دون أي نقاط.

* تشكيل النصر الرئيسي على الباطن

تشكيل النصر الرئيسي حضره الظهِيْر الأيمن سلطان الغنام. بعد غياب بسبب الإصابة، مع عودة عبد الإله العمري، فِيْ مركزه الرئيسي، كـ “قلب دفاعي”.

حارس المرمى ديفِيْد أوسبينا.

خط الدفاع جيسلان كونان، الفارو غونزاليس، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الامتثال لويس جوستافو، عبد المجيد السليم.

لاعب الوسط المهاجم عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا.

قلب الهجوم فنسنت أبو بكر.

الثنائي عبد الله مادو وعلي الحسن خرجا من التشكيل الأساسي للنصر. محاولة رودي جارسيا تقدم مستويات ترضي الجماهِيْر.