تشكيل الهلال.. البريك أساسيا و”قوة ضاربة” أمام الوحدة

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عَنّْ تشكيل الفريق لمواجهة الوحدة.

وسيواجه الهلال نظيره الوحدة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، فِيْ الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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جاء تشكيل الهلال عَنّْ حزب الوحدة على النحو التالي

الحارس عبدالله المعيوف.

خطوط الدفاع ياسر الشهراني، علي البلحي، محمد الجفالي، محمد البريك.

خط الوسط سلمان الفراج، جوستافو كويلار، أندريه كاريو.

المهاجمون سالم الدوسري، أوديون إيغالو، موسى ماريغا.

وتضم قائمة المناوبين “محمد العويس، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، ناصر الدوسري، عبد الله عاطف، ماثيوز بيريرا، مايكل ديلجادو، لوتشيانو فِيْتو، عبد الله الحمدان”.

ويحتل الهلال المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل الوحدة المركز 11 برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

وكان الهلال قد حقق العلامة الكاملة فِيْ أول 3 أيام، بعد فوزه على الخليج بهدفِيْن نظيفِيْن، فِيْ مباراة الجولة الأولى، والفِيْحاء بهدفِيْن دون عودة، والفتح بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تشهد الكرة السعودية استراحة دولية فِيْ منافسات دوري روشان عقب انتهاء منافسات الدور الرابع. نظرا لالتزام الفريق الأول بالدخول إلَّى المعسكر التحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، سيلعب الخضر مباراتين وديتين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر، استعدادًا للمشاركة. فِيْ مونديال 2022 فِيْ قطر.

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