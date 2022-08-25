تشكيل الهلال الرسمي| دياز يدفع بالقوة “الضاربة” أمام الخليج

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عَنّْ تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره الخليجي، فِيْ إطار مباريات اليوم الأول لدوري روشن للمحترفِيْن “2022-2023”. .

التقى الهلال بمنافسه الخليج فِيْ الدوري المحترف ست مرات، وتمكن القائد من الفوز فِيْ جميع المواجهات بتسجيله 24 هدفا واستقبل شباكه هدفا.

يتطلع الهلال للفوز بأول مباراة له فِيْ الموسم الجديد ليأخذ الصدارة مبكراً ويواصل طريقه للحفاظ على اللقب المحلي.

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جاء التشكيل الرسمي لنادي الهلال على النحو التالي ..

الحارس عبدالله المعيوف.

خط الفداء ناصر الدوسري – علي البلاحي – محمد الجفالي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط ماثيوز بيريرا – جوستافو كويلار – أندريه كاريلو.

المهاجمون سالم الدوسري – أوديون إيغالو – موسى ماريغا.

ويغيب عَنّْ الهلال أكثر من لاعب وعلى رأسهم “ياسر الشهراني وميشيل دلغادو” وكذلك سلمان الفراج قائد الفريق.

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